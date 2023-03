El olimpista Kevin Madrid cuenta su amor por el Atlas: lloró al saber que venía a Honduras y la historia inolvidable en el IHSS

Corta Entrevista

¿De dónde viene ese cariño hacia el Atlas?

Siempre me ha gustado el fútbol mexicano, lo he visto bastante. Y me he quedado con el Atlas. Y cuando llegó Carlo Costly mi fanatismo creció más por el Atlas.

-Del mismo modo, ambos agregaron que sueñan con visitar alguna vez en su historia el Estadio Jalisco de Guadalajara.

¿A qué jugadores del Atlas admiras?

Aldo Rocha, Julio Furch, quien fue importante para el bicampeonato y Julian Quiñones.

Hablando del segundo campeonato del Atlas que se logró 70 años en la sufrida final ante León por penales ¿Cómo la viviste?

Jaja. Yo soy enfermo y estaba en turno. Me toco ir al baño del Seguro Social (IHSS) a ver la tanda de penales, ahí me toca gritar los goles.

¿Y el segundo, cuando lograron el bicampeonato?

El segundo título lo disfruté más. Lo miré en mi casa y lo pude gritar como quise.