Olimpia no le renovará su contrato para el torneo Clausura y se confirma el nuevo destino en el extranjero

En las últimas horas se adelanta que los leones tendrán la ausencia de uno de los integrantes en la zona baja. Y es que según información del periodista argentino César Luis Merlo para StudioFútbol, uno de los extranjeros no sigue en el albo.<br />Se trata de Marcos Montiel, el volante charrúa que llegó al Olimpia, pero no ha tenido la regularidad necesaria que buscaba Espinel y su contrato no será renovado por la dirigencia blanca.<br />También se adelanta que su destino será el fútbol de Ecuador en el Mushuc Runa SC, quien continúa armando su plantilla de cara a la nueva temporada de la LigaPro ecuatoriana con la llegada de dos jugadores uruguayos que arriban como agentes libres y firmarán por un año.<br />