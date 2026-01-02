Liga Nacional

Olimpia no le renovará su contrato para el torneo Clausura y se confirma el nuevo destino en el extranjero

El técnico Eduardo Espinel quiere renovar la plantilla del equipo merengue y previo a los partidos de la final se confirma una nueva baja.

El Mushuc Runa SC continúa armando su plantilla de cara a la nueva temporada de la LigaPro ecuatoriana con la llegada de dos jugadores uruguayos que arriban como agentes libres y firmarán por un año.

Según información del periodista argentino César Luis Merlo para StudioFútbol, los nuevos refuerzos del “Ponchito”