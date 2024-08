Edrick Menjívar llama “payaso” a periodista panameño que menospreció al Olimpia tras golear al CAI

“Si hay dolor, que no se note. Honduras en selecciones está en lo más profundo del abismo. Para muestra, un botón: la Sub-20. No están en las páginas amarillas. Olimpia es grande, sí. Sin el argentino Pedro Troglio no serían nadie ni estarían en el mapa”, escribió Chepe Bomba en sus redes sociales.

Luego de la goleada de Olimpia al CAI, Edrick Menjívar le mandó un mensaje al periodista panameño.

”Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un gran rival, un equipo que juega muy bien, nosotros respetamos a todos los rivales que nos toca, no como un periodista payaso de Panamá que dijo que Olimpia no tiene historia”, expresó Menjívar, uno de los capitanes del club.

Y siguió: “Debería averiguar bien quién es Olimpia, lo que representa, lo que es el fútbol hondureño, fueron a un Mundial con un gol que no merecían y están hablando de más”.