Olimpia regresa al triunfo en Liga Nacional y con dos bombazos fulmina al Vida para escalar al segundo lugar

Con un autogol de Ever Alvarado propiciado por Jerry Bengston al 35’ y otro tanto del recién ingresado Jorge Benguché al 82’, los Leones sacaron los tres puntos para subirse al segundo puesto de la tabla con 21 unidades, uno más que su rival de turno.

El Vida se mostró muy cautivador en el estadio Nacional. Apenas tuvo un par de chispazos en los primeros diez minutos del segundo tiempo. Su lápida llegó al 74’ cuando el lateral izquierdo Elison Rivas se hizo expulsar tras doble amonestación.

- El juego -

El León no necesitó mucho para doblegar a un conjunto cocotero que no fue ni la sombra de aquel equipo de la primera vuelta. Fue un juego donde el árbitro Jefferson Escobar perdonó la roja a Michaell Chirinos quien agredió a Danilo Palacios y solo lo amonestó, no así con Elison Rivas que derribó a Jorge Benguché y sí le mostró la segunda amarilla.

El primer tiempo fue para los albos. Bengtson aprovechó una pelota por la derecha y cuando centró al área el balón pegó en Ever Alvarado y el desvío venció la estirada del portero Roberto “Pipo” López para abrir el marcador. El cuadro blanco estuvo cerca del segundo cuando Moya estrelló un zurdazo en el poste.