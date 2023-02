¡AQUÍ HAY LUTO! No se celebra el fútbol: Olimpia - Motagua abren el telón de una oscura jornada cinco del Clausura 2023

“Le tocó a mi niña, venía empezando a vivir, le quitaron sus sueños; pero Dios se encargará de todo eso. Me duele porque mi niña era mi vida, era todo para mí, era mi novia, mi consejera, quien me aconsejaba todos los días. Yo la llamaba y me decía: ‘papi, vos sos lo máximo, todo’. Y hoy no entiendo por qué Dios me quitó a mi niña si Él me la prestó por poco tiempo, ¿por qué me la quitó?”, es parte del conmovedor relato de Jairo Javier Róchez, el padre de KeiryGricel García Baide, la nueva víctima de la violencia en los estadios.

El testimonio de Róchez es desgarrador, sus palabras llenas de acongojamiento y hasta cierto punto arrepentimiento llevan a reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país. En DIEZ quisimos tener una versión y aclaración de varias dudas sobre estos incidentes con el presidente de la Liga Nacional, Wuilfredo Guzmán, pero nunca respondió a nuestras llamadas.

La joven Keiry Gricel recibió un impacto de bala en las afueras del estadio Olímpico cuando quería ingresar junto con su padre. Fue llevada a una clínica privada, pero lamentablemente falleció porque el balazo fue en la cabeza.