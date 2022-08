Preparador físico del Olimpia se queja de las malas atenciones que recibieron en Guatemala: “No nos pusieron custodia policial”

El duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf League entre el Municipal y Olimpia se tornó polémica desde las acciones previas al partido, donde las aficiones de ambos equipos tuvieron un enfrentamiento.

La calentura de ambiente se fue hasta el terreno de las acciones, donde dos futbolistas del cuadro merengue salieron expulsados (Bengtson y Boniek) y el malestar de cuerpo técnico no se hizo esperar.

La incomodidad por el arbitraje fue notoria en los blancos, quienes también sufrieron la baja del preparador de porteros, Sergio López, que reclamó por el mal desempeño del silbante mexicano.

Jugador del Municipal pide ayuda a Concacaf para reforzar seguridad en Tegucigalpa: “Me molesta esto, porque lo vivimos con miedo”

Al final del partido, el preparador físico del Olimpia, Pablo Martin, también reaccionó tras escuchar las quejas del portero de Municipal, Ricardo Jerez, quien asegura fueron amenazados por los futbolistas hondureños.

“Te cuento Jerez... No nos dejaron reconocer el estadio. Nos dejaron una hora junto a tu hinchada en la puerta del estadio. No nos dieron ni toallas ni bebidas, como está pactado. No nos pusieron custodia policial en el camino al estadio. Todos de guapos al final”.