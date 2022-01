Olimpia hace oficial sus primeras tres bajas de cara al torneo Clausura 2022

El próximo 15 y 16 de enero se disputará la primera jornada del torneo Clausura 2022 y el Olimpia arrancará recibiendo en casa a Real Sociedad.

FUTURO DE EDRICK

Una de las tareas pendientes del Olimpia antes del inicio del campeonato es la de renovar al portero Edrick Menjívar, quien terminó contrato tras la final ante Real España en el Morazán.

El jugador afirmó que en las próximas horas se sentará con Osman Madrid, vicepresidente albo, para negociar su renovación.

“Estamos sin contrato, pero no me preocupa, siempre que he negociado nunca ha habido problema, no creo que sea la excepción”, dijo el portero.

Menjívar habló de otras ofertas: “No he tenido contacto con ningún equipo de aquí, solo con Olimpia. Han habido acercamientos de empresarios para decirme si estoy interesado a irme a este equipo, uno de Centroamérica y uno de Estados Unidos, pero Olimpia tiene la primera opción”.