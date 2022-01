$!Edrick Menjívar se quedó sin contrato en Olimpia y confirma propuestas de Centroamérica y Estados Unidos

“Fue un año espectacular, cuando empecé a planear la boda era una presión extra que me estaba poniendo porque no quedar campeón e ir a casarme es un poco complicado. Estaba socando que el torneo terminara a tiempo y después salir campeón para llegar más alegre a la boda”, dijo a DIEZ.

“Esta noche me voy a reunir con Madrid para ver si llegamos a un acuerdo para poder seguir. Estamos sin contrato, pero no me preocupa, siempre que he negociado nunca ha habido problema, no creo que sea la excepción”.

¿Ha recibido ofertas?, se le consultó y no vaciló. “Han habido acercamientos, pero nada concreto, no soy de los que sale a decir sí, tengo algo y al final nada. Hubo acercamientos y vamos a ve que pasa”.

Lo que sí dejó claro es que las propuestas no han sido el ámbito local. “No he tenido contacto con ningún equipo de aquí, solo con Olimpia. Han habido acercamientos de empresarios para decirme si estoy interesado a irme a este equipo, uno de Centroamérica y uno de Estados Unidos, pero Olimpia tiene la primera opción”.

El arquero es un agradecido con el club y dice que si le toca salir, le gustaría que el equipo se beneficie también de ello. “Siempre es importante dejarle algo al equipo si toca salir, veremos que pasa. Hubo un acercamiento, pero nada oficial, de decir aquí está este contrato”, cerró.