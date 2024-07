Jugador del Olimpia acepta el error que cometió al ir a participar en torneo burocrático en Estados Unidos

”Me tocó sumar bastantes minutos ahí con Lobos y tomar experiencia. Ayer hablé con el profe y la idea es quedarme en el equipo”.

Alex Barrios sufrió ciertas críticas por una supuesta negativa de integrar la selección de Honduras por viajar a Estados Unidos a disputar un torneo burocrático.

”A la Selección no me convocaron, no pude ir a la convocatoria y al torneo ese fui porque el Patón me invitó, nunca había ido. No tuve mucha participación, fue estar más ahí. Ahora con Olimpia espero pelear un puesto y que todo salga de la mejor manera”.