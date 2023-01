¡Olimpia sale al rescate de su joyita! Hacen oficial la incorporación de Edwin Rodríguez, quien no se adaptó en Europa

El Olimpia sale al rescate de una de sus joyitas más preciadas: Edwin Rodríguez. El fino volante llegará al país en las próximas horas ha confirmado el propio equipo capitalino al anunciar la incorporación del volate.

Ayer, tras el juego donde Olimpia derrotó al Honduras Progreso 1 - 0 por la fecha dos del Clausura 2023, el entrenador Pedro Troglio respondía a la interrogante de DIEZ sobre el futuro inmediato de Rodríguez, que estaba más a este lado que en Europa.

Pedro Troglio lo confirma: “Edwin Rodríguez, ahora, está más en Olimpia que en Grecia”

“No tengo el día concreto en que vendrá al Olimpia, no sé si está resuelto, debe ser antes del 30 para inscribirlo. No me han dicho concretamente. Sí sé que hay posibilidades, bienvenido será, me hubiese gustado que se quede”, dijo en primera instancia tras el 1-0 ante Honduras Progreso.