Orinson Amaya visita DIEZ y revela por qué se quedó en Marathón y los clubes que podrían jugar el partido del Centenario

El compromiso, responsabilidad y liderazgo de Orinson Amaya al frente de Marathón sigue firme. Luego de presentar la renuncia a su cargo y no ser aceptada por los demás miembros de la junta directiva, las energías del dirigente están recargadas para este semestre, donde el equipo de sus amores cumplirá 100 años de existencia. El empresario sampedrano visitó después de muchos años la sala de Redacción de DIARIO DIEZ, acompañado por una leyenda de la institución como lo es Mario René Berríos, quien ahora tiene el cargo como el director deportivo. Ahí mantuvo una extensa charla con los periodistas Gustavo Roca y Mario Jafeth Moreno, donde reveló varias situaciones en torno al club y como es característico en él, dijo las cosas de frente. VER MÁS: Contratación confirmada: ¡El campeón Olimpia tiene su primer fichaje para el Apertura 2025 de Liga Nacional! “Voy a resumir que seguí por el amor que le tengo al club. Analicé el irme con mi esposa y con mi familia por diferentes circunstancias. Puse mi cargo a disposición de la directiva, la mayoría no aceptó. Mi pensar era que yo era el problema en el equipo y que me tenía que hacer a un lado para que viniera otra persona a tomar las riendas de Marathón, y en ese momento no apareció una propuesta formal, nadie dijo ‘bueno, yo me voy a hacer cargo del equipo’", arrancó sin preámbulo a afirmar.

"En vista de eso entramos en una preocupación porque no es fácil que llegue alguien sin experiencia, especialmente cuando viene un semestre con muchas cosas por delante”, expresó el presidente Amaya. Y agregó: “A mí me ayudó mucho ir a ver la final de Reservas y valorar todo el trabajo que hicimos, no se puede dejar tirado. Lo que sí duele es que la gente interna al equipo no valoren, por eso es importante refrescar los recuerdos con lo que se ha hecho, en qué situación lo tomamos al club, no teníamos cuentas bancarias, todos los patrocinadores se nos fueron, nos recomendaron que le cambiáramos el nombre al club y hasta demandas. Gracias a Dios, todo eso es pasado y Marathón es algo diferente", aseguró. Para Orinson lo más anhelado es levantar su segundo título como presidente del club. "Yo sé que muchos critican y que los campeonatos son muy importantes, y vamos a trabajar para eso, créanme que el primero que quiere ver levantando un título a Marathón, lamentablemente no se ha dado”.

El tema del entrenador argentino Pablo Lavallén no podía quedar por fuera, y fue el mismo mandamás del Monstruo Verde quien dio detalles de cómo se cerró la operación. “Nosotros buscamos a Pablo desde 2023 cuando se fue de Olimpia, pero él se fue para el Melgar de Perú, siempre lo tuvimos en agenda. En una de las reuniones que tuvimos con Mario Berríos me comentó que le habían acercado el número de él y le dije que me parecía mucho. Comenzamos a negociar y a conversar y al final se pudo concretar. Es un técnico con mucho recorrido, que ha dirigido y llevado a lugares importantes a equipos de Sudamérica. Lavallén es un entrenador que le gusta trabajar con los jóvenes, y fue una de las razones por las que nosotros decidimos apostar por él”, contó el presidente verdolaga desde 2016.

El siguiente paso para la junta directiva de Marathón y su cuerpo técnico es la contratación de futbolistas para reforzar zonas como el ataque del club. Esperan concretar unos tres fichajes y renovar a otros elementos como Francisco Martínez, Yeer Gutiérrez y Allans Vargas. "Ya pronto viene el profe y con él se solucionará todo, pero ya nos mandó un informe de quiénes jugaron más, a los refuerzos que necesita", decía Mario Berríos. "Hemos tenido reuniones con la junta directiva, nos hemos dicho las cosas de frente, porque así debe ser, que aquí el único objetivo es Marathón, aquí no debe importar Orinson, aquí nos vamos a quitar los egos de que 'yo porque fui presidente' 'yo porque fui gerente deportivo' que 'yo soy el que más plata pongo', no. Aquí lo más importante es Marathón y es por eso que comenzamos a unir la casa y me siento contento por eso", dice. En medio de la plática, Amaya soltó y afirmó que los marathones son más los que apoyan que los que critican y contó una anécdota. "Hay algo que me pone feliz y es cuando estoy en el estadio la afición se me acerca y me dice 'somos más los que apoyamos que los que venimos a insultar a los jugadores' y eso me da la tranquilidad que sí podemos contar con el aficionado del Marathón y por eso la presentación del profe Lavallén la vamos a hacer en el complejo con afición y periodistas, algo que no se ha visto en Honduras".

"TRABAJO MÁS EN MARATHÓN QUE EN MIS EMPRESAS"

Orinson Amaya lo que hizo además fue limpiar todos los escombros que rodean al monstruo verde de las informaciones negativas y engañosas, pero no desmintió que sí hay un pequeño sector que piden una nueva asamblea en el club para elegir a un nuevo presidente, pero fue tajante en su exposición.

"Los primeros dos años que agarro a Marathón, nadie lo quería agarrar, se me vencen los dos años y nadie dijo 'hay que hacer asamblea para elegir al nuevo presidente', me tocó dos años más. Ahora que ya el club tiene otras condiciones, hay un grupo que quiere solicitar asamblea porque dicen que estoy ilegal, me pregunto ¿por qué no aparecieron antes? ahora aparecen cuando todo está bonito. Quieren ir a la fiesta sin llevar regalo y eso no es así, seguimos aquí al frente. Y decirles algo importante que yo no tengo secuestrado al Marathón, es más trabajo más acá que en mis empresas".

UN CENTENARIO INOVIDABLE; CLUBES QUE SE APUNTAN

Los dos dirigentes se emocionaron al hablar del centenario del club, el más antiguo del fútbol hondureño. Marathón prepara una fiesta por todo lo alto porque no todos los meses se cumplen 100 años en una institución deportiva. "Hace unas semanas hablamos con el Alcalde don Roberto Contreras y se puso a las órdenes de poder hacer varias actividades previas al 25 de noviembre. Tenemos un partido aquí en Honduras y en septiembre haremos uno en Estados Unidos. La idea es traer un aprtido importante, pero hay que entender algo. En noviembre es fecha FIFA, en Sudamérica los clubes pelean torneos locales e internacionales, no es fácil traer a cualquiera por esos temas; haremos una fiesta de gala y reconocimientos a grandes personas que ayudaron a Marathón, será muy importante", arguyó.