Presidente del Marathón revela por qué se fue Luis Vega al Motagua: “Quería romper el contrato”

“Recién miramos la noticia que Luis Vega firmó con Motagua, es algo que ya lo sabíamos desde hace un par de semanas. Solo para clarar, hicimos todo el esfuerzo para que el jugador siguiera, me reuní con el papá y Rolando Peña. Pero el señor simplemente manifestaba que ofreciéramos, le hicimos una buena propuesta, pero el señor (padre de Vega) me fue franco y me dijo que no quería que siguiera en el equipo, el jugador quería continuar, pero el papá es el que decide”, comenzó señalando el máximo jerarca del club sampedrano en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Orinson indicó que Luis Vega deseaba continuar en Marathón, al extremo de querer romper el contrato que había firmado con Motagua. Lastimosamente para ellos, al final dicha acción lógicamente no se podía realizar.