Orinson Amaya y su contundente mensaje al arbitraje previo al choque ante Motagua: “A Marathón no le han pitado nueve penales claros”

Marathón será local en el segundo partido, tiene la ventaja de cerrar la llave en su estadio con su gente y con el marcador favorable.

“Sabemos que hay que ir a jugar el día domingo, es un rival difícil como Motagua, tiene buenos jugadores, pero nosotros debemos aprovechar la localía, tendremos un estadio lleno con nuestra afición, con jugadores que están comprometidos, saben que tenemos que seguir avanzando en este torneo. En ese sentido tenemos la confianza de que Marathón va a avanzar”, arguyó Amaya.

Finalmente, Orinson criticó el gol de Juan Carlos Obregón, anotación del Motagua que estaba en claro fuera de juego, pero que el arbitraje lo dio por válido.

“Necesitamos el apoyo de todos los aficionados, necesitamos que el estadio esté abarrotado, necesitamos el apoyo de todos los aficionados de Marathón. No me queda duda que los muchachos van a salir con todo para buscar avanzar. La única preocupación que tenemos es la parte del arbitraje. En el partido ante Motagua no nos pitaron un penal claro y ya para terminar un gol en fuera de juego, no fue anulado, eso nos perjudicó”, sentenció.