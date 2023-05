Salomón Nazar antes de enfrentar a Motagua por el pase a semis: ¿le preocupa el arbitraje? ¿existe molestia con Luis Vega?

¿Cómo manejar la ventaja?

“Vamos a apostar por ganar, eso siempre. Vamos a tratar de afinar los detalles con relación a lo que ocurrió allá y siendo cuidadosos, teniendo muchas precauciones”.

¿Cómo evitar el exceso de confianza?

“Los muchachos saben que faltan 90 minutos y la moneda está en el aire. Motagua puede reaccionar bien y complicarnos en el Yankel”.

¿Una decisión del arbitraje puede darle giro a esta serie?

“Sin duda que le dio vida a Motagua y en dos ocasiones, normalmente no me gusta comentar eso, pero el mismo muchacho se ha equivocado dos veces, nos preocupa. Ojalá que no sea algo contra Marathón, no pienso así y les tengo mucho aprecio a los árbitros, son seres humanos y se pueden equivocar, pero en esta instancia pesa mucho esta situación”.

¿Cuál será la clave para sellar el boleto a semifinales?

“El mérito es de los muchachos que se proponen a hacerlo, se motivan y sacan los resultados. Nosotros solo damos alguna guía para el partido y tomamos las decisiones”.