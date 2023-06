Orinson Amaya, presidente reelecto en Marathón: “Si no es este torneo será el otro, pero estamos muy cerca de ser campeones”

Cuando se trabaja correctamente y con dedicación los premios y distinciones vienen por añadidura, eso ha sucedido con el presidente del Marathón, Orinson Amaya, que este martes fue reelegido en su cargo por cuatro años más por decisión unánime. Su labor al frente de los Verdolagas tiene muy contento a los socios del club. En la asamblea general del equipo también se estableció que la sede del Marathón será renombrada como ‘Centro de Alto Rendimiento Orinson Amaya’ por todo lo que ha logrado cosechar.

Con mucha alegría, el mandamás del Monstruo Verde hasta 2027 atendió en exclusiva a Diario Diez tras finalizar el evento y habló de la sorpresa que le causó que le otorgaron ese gesto. “Me sorprendió porque no lo esperaba, me llenó de mucha alegría ese nombramiento. Valoran el compromiso que tengo para la institución”. Asimismo adelantó los proyectos a corto plazo, reveló que se siente muy ilusionado con el plantel y tiene la confianza que el título llegará a sus vitrinas muy pronto. Amaya se refirió al mal momento de la Bicolor y aconsejó a los federativos que tomen más en cuenta a los directivos de los clubes porque ellos conocen más de cerca a los futbolistas. Y fue claro al decir que se ocupa un cambio de cuerpo técnico y que si la oportunidad le llegará a Salomón Názar nunca le cortarían las alas para seguir creciendo. -LA ENTREVISTA- ¿Cómo se siente luego de ser ratificado por cuatro años más al frente de Marathón?

Estoy agradecido con Dios por estar al frente de Marathón por cuatro años más, eso me llena de mucha alegría y a su vez de mucho compromiso, porque sabemos lo que significa este equipo. Esto nos hace ponernos a trabajar desde ya para hacer lo mejor. ¿Este es un premio a los ocho años que ha trabajado bajo el cargo de presidente?

Sí, yo estoy agradecido con todos los asambleístas porque la decisión fue unánime y evidencia que tengo su confianza. Le digo a la afición que estuvo muy pendiente que si yo iba a seguir, les digo que estaré cuatro años más y espero que lo mejor de Dios este por venir para Marathón.

¿Le sorprendió que determinaran que el complejo deportivo lleve su nombre?

Sí, me sorprendió, porque no lo esperaba, me llenó de mucha alegría ese nombramiento. Valoran el compromiso que tengo para la institución. Hay tantas historias desde mi llegada al club cuando lo tomamos con muchas deudas, problemas y sin patrocinadores. Dios siempre premia a las personas honestas y que trabajan bien. Ahora Marathón está en una situación muy diferente, te puedo decir que estamos bien en la parte económica y administrativa. Se ha hecho las cosas muy bien en la parte de infraestructura, pero falta dar el gran paso en lo deportivo, un título

Hemos quedado a deber, hemos hecho los esfuerzos y hemos estamos cerca de poder lograrlo, pero no se ha podido. Vamos a seguir trabajando y sabemos que no es fácil. Marathón cuenta con una base importante de jóvenes que van a hacer que si no es este torneo será el otro, pero estamos muy cerca de ser campeones. ¿Hay desespero?

No. Estamos tranquilos, hay que mencionarle al aficionado que está exigiendo un campeonato, pero hay que tener calma y no desesperarnos. Yo creo que cuando todo se están haciendo bien de un momento a otro vas a tener éxito. ¿Será este el bueno?

Yo creo que sí. A pesar de qué hay equipos que se están armando bien, pero yo tengo la confianza que este torneo Marathón hará cosas importantes. ¿Qué se viene para la directiva a corto plazo?

Quiero hacer que el equipo tenga una muy buena pretemporada y darle todas las herramientas al técnico para que pueda hacer una buen trabajo porque esa es la base para realizar un buen torneo. ¿Cómo valora a su equipo para este torneo Apertura?

Muy bien, la verdad que estoy contento con el trabajo del doctor Nazar. Ahora lo que me queda es concretar tres o dos fichajes que no los podemos negociar aún porque estamos en plena negociación, pero la próxima semana estarán definidas. ¿Todos hondureños?

Sí, son todas nacionales. Un delantero y dos mediocampistas. Ya el profesor sabe lo que necesita, nosotros hicimos un acercamiento y lo que toca es esperar a ver qué se concrete. ¿Qué representa para usted, un verdolaga de toda la vida, tener la oportunidad de vivir el centenario como presidente del equipo?

Es un sueño hecho realidad, esperemos estar con vida para ese tiempo y poder disfrutarlo, ese es un compromiso muy grande, es como cuando tu hija va cumplir 15 años y quieres que la celebración salga de lo mejor posible porque es una ilusión y es así para los marathones que seremos el primer equipo de fútbol que llega a 100 años en Honduras?