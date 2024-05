Osman Madrid festejó entre lágrimas la 38 de Olimpia y reveló cómo ficharon a Troglio: “Este equipo quiere la Concacaf”

¿Qué le pareció la final?

Una gran final, hay que felicitar a Marathón por el trabajo que hizo, con 10 hombres buscó, quiero felicitar a Rolin Peña, Orinson Amaya, a toda la directiva del Marathón y su afición que lo vino a acompañar, que van por buen camino para conseguir los éxitos que están por llegar.

A nivel nacional este equipo no tiene retos, ¿a nivel internacional?

Sí, este equipo quiere buscar la Concacaf League. Y también conseguir la Concacaf, volver a ganar la Concacaf y tener nuevamente la oportunidad que no tuvimos cuando clasificamos al Mundial de Clubes, ese momento fue difícil.

¿Quién tiene más influencia en el éxito de Olimpia?

El manejo que hace el presidente con toda la gente que colaboramos, hay buen cuerpo técnico, hay un gran plantel, todo los colaboradores del cuerpo técnico están trabajando. También el trabajo de las reservas, salió una camada de jugadores que lleva el peso de este equipo que ha conseguido cosas importantes en los últimos años. Cocli, Dani, todos ellos están haciendo un buen trabajo.

¿Es el mejor Olimpia de la historia?

Este equipo es muy bueno, pero también ha habido otros buenos. Hay que reconocer al equipo del 72 que se fue invicto, al del 88 que ganó la Concacaf, nosotros hemos estado cerca, pero este equipo es muy bueno y ha hecho historia: ganar dos tetras, lo que ha hecho Troglio, es difícil.

Un gran acierto con Pedro Troglio

Estaba en Dallas cuando me llamó Rafa (Villeda), tenía el teléfono, me dijo que le había ofrecido a Pedro, le marcamos, con el representante no llegamos a un acuerdo, pero nos dejó la puerta abierta y nos dijo: “si no te ponés de acuerdo con mi representante, llamáme a mí”. Luego hablamos y se tomó la decisión y ha sido una gran decisión.

¿Cómo llegó la renovación?

Un año, las cosas se dan, a veces no se dan, pero hay una relación, hay que esperar. En el futuro esperamos hacer una buena pretemporada y prepararnos para lo que se viene.

¿Cuál será el próximo legionario de Olimpia?

Estamos viendo, ojalá que podamos buscar la manera de que alguno de los jugadores tenga la posibilidad.