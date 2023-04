“Palomo” Rodríguez le pone fin a la polémica y manda contundente mensaje a Vieyra: “Todo el equipo espera más de él”

- Conferencia de prensa -

Encadenando resultados importantes: “Conforme con el compromiso que se dio en el partido, el equipo hoy sabía que tenía que llevarse la victoria. A veces a uno como entrenador le gusta el cómo o la forma, pero hoy el equipo estuvo a la altura contra un rival que vino a proponer, era de esperar, nos sorprendieron al jugar con tres delanteros, taparnos la banda, nos quitaron espacios, tuvimos un regular partido”.

No está conforme: “Me gusta el resultado, pero analizándolo no me gustó el manejo de la pelota, ellos nos sorprendieron. Me gustó la actitud de Tatum que buscó acciones en el ataque, son cosas que me ilusiona, pero si un partido regular, debemos mejorar mucho, sabemos que era un partido importante para nosotros”.