“Palomo” Rodríguez tras la eliminación del Real España: “Llegamos hasta donde pudimos”

”Dije eso porque deportivamente siempre se hablará de fracasos, hoy llegamos a semifinales con un equipo que en el banquillo hay cuatro debutantes, porque hay siete compañeros que están en el Mundial Sub-20. Si me guío por el resultado, el rival fue superior, pero otros que dicen que ‘saben del fútbol’ minimizan al rival, como que Olancho no tiene buen plantel, Lobos no juega, Real Sociedad no juega, en el fútbol hay que respetar a todos los equipos por cada uno se juega su campeonato”, dijo.

“Estoy tranquilo, con los recursos que teníamos llegamos hasta donde pudimos, capaz que para alguno el objetivo era llegar hasta instancia, por eso capaz hay que preguntarle a otra persona”, agregó.

Rodríguez también admitió estar dolido porque “queríamos ganar, vi el esfuerzo de los jugadores, pero no alcanza, no basta con trabajar, ya no se gana más con la camiseta”.

”Al rival me toca felicitarlo, por el estadio, la gente, el equipo. El aprendizaje siempre se da, estoy en el club que siempre quise, no me guío solo por el resultado, en el equipo pasaron cosas positivas y buenas. Tenemos que ponernos a pensar qué nos dejó todo esto”, cerró el Palomo.