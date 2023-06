‘Palomo’ Rodríguez se trae a un mundialista en Brasil 2014 al Real España: Explica el futuro de Buba López y de Alejandro Reyes

“Dentro de la estructura de trabajo, ahora vengo con otro profe, que trae la experiencia de haber vivido en Honduras, de formar parte de un proceso exitoso que culminó con la ida al Mundial de Brasil 2014, como el profe Carlos Gutiérrez que siempre fue la idea de venir con él a trabajar. La primera parte del año me acompañó Giancarlo Martino y ahora me acompaña Marcelo Cataldo como asistente técnico, estoy contento porque vengo más arropado y con la experiencia del torneo pasado”, expresó.

El tema de Buba López lo tiene pensando ya que el seleccionado nacional le exteriorizó querer cambiar de equipo. “Es un tema, por lo que tengo entendido, siempre se da con Luis López en los periodos de pases. Yo le manifesté que lo quería en el equipo y él me dijo que está buscando un cambio de aire afuera, yo sinceramente para afuera le di el ok, para dentro no me gustaría ver a Luis en otro equipo sinceramente, lo quiero ver conmigo, aparte de que fue excompañero es una persona que aprecio mucho como Jhow”.

Una vez consultado por las próximas bajas y altas del Real España para el Apertura 2023 , fue muy sincero al decir que tiene que analizar varias situaciones. “Yo siempre soy de visualizar lo que tenemos, lo que hay, porque hay un tema de contrato también que es el tema económico, que no solo es rescindir y cambiar figuritas, sino que hay un compromiso y nosotros por más que no querramos a determinado jugador o que quiéramos a otros con otras características, siempre dependemos con la parte económica”, dijo.

“Pero como dije, no alcanza con que uno lo quiera, si el jugador no está conforme o al cien con el equipo, no alcanza con que llegue a un acuerdo económico. A Luis le manifesté que por más que yo lo quiera, él tiene que poner de él si quiere o no estar en el club”, dijo de forma tajante.

El tema de Mayron Flores, que el equipo lo había anunciado como salida y después fue renovado, es algo que él aprobó. “Se analiza todo, lo de Mayron siempre estuvo sobre la mesa el análisis de él, conmigo se comportó siempre bien, muy profesional, con sus cosas y sus altibajos como tiene todo jugador, con sus problemas, nosotros también somos un cuerpo técnico que tampoco queremos imponer tanto, sino que quermos ayudar al jugador y con Mayron, con sus cosas buenas y malas, a nosotros siempre nos cumplió y cuando le toc+o jugar siempre nos cumplió y cuando le tocó jugar siempre lo hizo de buena forma”

“Con Alejandro Reyes también es algo medio similar, creo que ha tenido pocos minutos, consideramos que es muy buen jugador, y como se lo dije a él, por un tema de espacio uno opta por otro compañero, pero es un jugador que a mi me agrada, y como te digo, a veces no alcanza con decir ‘no lo quiero más a Alejandro’ sino que hay un compromsio y ahí es donde te genera dudas si continuar con él o no, él me dijo que quería seguir en el equipo y tiene que pelear para seguir demostrando por qué llegó al equipo”, explicó sobre la actualidad del mediocampista a quien han buscado rescindirle contrato.