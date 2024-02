“Panchi” Reyes revela detalles de su pasado con Olimpia, además: “Con el respeto de Rougier, no lo necesitamos en la Selección”

Sin embargo, “Panchi” no es egoísta, prefiere darle el crédito a todo el plantel por el gran momento que vive el gigante del Aguán, que lleva tres de tres, no ha fallado en el inicio del campeonato y disfruta solitario de la cima.

No me gustaría decir un nombre, el torneo actual está comenzando pero en la Liga hay muy buenos porteros. Para el caso están los que son llamados a la Selección como Luis “Buba” López del Real España y Edrick Menjívar del Olimpia. También están Marlon Licona del Motagua, Harold Fonseca del Olancho y el mismo Argueta del Génesis, también Celio y Alex Güity.

La verdad que no, si fuera de los mejores estuviera en la Selección. Sí soy muy trabajador y me entrego al equipo porque sé que puedo ser fundamental, puede depender de mí mantener el marco en cero o que sea goleado, pero tanto mis compañeros como yo, de otras posiciones sumamos. La experiencia a veces nos da un plus y hay que ponerla en práctica para beneficio del equipo.

Nosotros no somos México que nacionaliza, ni Brasil que es una potencia, los últimos porteros como Buba, Menjívar, Harold y Licona han demostrado que sí tienen capacidad para defender el marco.

Ruogier es un gran colega, un gran arquero, pero en esa posición estamos bien, no se necesita. Lo del portero es del momento, para el caso Menjívar ha venido siendo campeón, ha mantenido la portería mucho tiempo invicta, al igual Harold y “Buba”, a quien las lesiones últimamente lo han afectado.

Mencionabas la capacidad de “Buba” y Menjívar, está ese debate de quién de los dos debe ser el titular de la Selección, ¿con quién te la jugarías?

Ja ja ja, esa se la voy a dejar al profesor Reinaldo Rueda. Yo los conozco a todos, excepto a “Buba” que no hemos compartido. Crecí con Menjívar en Olimpia, a Harold lo conozco desde muy chico también y me formé con Licona en selecciones menores, el profe Rueda tiene la plena confianza con el arquero que él elija.

Un ejemplo claro es que cuando “Buba” no pudo estar le tocó atajar a Menjívar y este respondió bien, agarró confianza, ahora todos lo piden para que siga siendo titular.

¿Estás satisfecho con la carrera que has tenido?

Sinceramente no, sería mediocre sentir eso, la verdad me hubiera gustado haber ganado más cosas, pero las lesiones me han pasado factura. Soy un agradecido con Dios porque a mis 33 años sigo jugando al fútbol, ya días lucho con muchos dolores.

A pesar de todo, doy gracias a Dios por estar vivo, tener un trabajo y una familia. Todo lo que se venga le saco lo positivo.

En tus inicios apareciste como un gran prospecto, ¿por qué no te consolidaste en Olimpia?

Pasaron muchos factores, sin ponerlo como excusa, en ese momento tenía ahí a Donis Escober y a Noel Valladares, ellos eran el 1 y el 2 de la Selección, fueron a los dos mundiales.

Cuando me tocó jugar a mí, saqué buenos resultados y no sé si me apresuré, pero yo pedí salir del equipo porque quería jugar, me fui al Victoria a los 20 años.

Por una parte la decisión fue buena, por otra parte no tan buena porque al final todo mundo quiere estar en un equipo grande como Olimpia, pero no me arrepiento, quizá si no hubiera salido no tuviera hoy en día donde estoy, no tuviera todos los partidos que he disputado. He cometido errores, pero de eso también he aprendido.

A tus 33 años, ¿tienes sueños todavía?

Por supuesto que sí, uno nunca debe dejar de soñar. Yo tengo todos los procesos de Selección, he estado en la Selección con el profesor Rueda y con Luis Suárez, mi trabajo me irá dando la pauta; en esto del fútbol una cosa lleva a la otra, pero quizá algún día me gustaría volver a la Selección, claro que sí.

No lo tomo como un sí o sí, como un reto, como que lo necesito, mi compromiso primero es con el equipo, le agradezco al presidente Ricardo Elencoff y al técnico por tenerme aquí y confiar en mí. Si se da lo de la Selección, bienvenido sea, sino me debo a este equipo y lo seguiré defendiendo.