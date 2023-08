Panteras FC, de Alberth Elis, y Diario DIEZ se unen para impulsar a jóvenes futbolistas de diversas partes de Honduras

“Por ahora la misión es ayudar a los jóvenes, si llegar a segunda división o primera división me dará la posibilidad de ayudar a más jóvenes por qué no buscarlo, hay muchas personas que se han unido al proyecto, que quieren ayudar a los jóvenes, muchas veces no tienen el canal o no saben cómo hacerlo. Nosotros intentaremos ayudar al mayor número posible de jóvenes”, comenta Elis.

Es oportuno señalar que más allá del proyecto futbolístico, Diario Deportivo DIEZ se suma a la fundación Alberth Elis porque ha comenzado a cimentar su estrategia mucho más allá de un balón de fútbol, sino que parte de la conformación de una visión que tiene como objetivo principal, impactar positivamente en un segmento en riesgo social.