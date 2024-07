Patón Mejía responde a jugador de Olimpia que señaló que él fue quien lo invitó a disputar torneo burocrático en Estados Unidos

“A la Selección no me convocaron, no pude ir a la convocatoria y al torneo ese fui porque el Patón me invitó, nunca había ido. No tuve mucha participación, fue estar más ahí”, dijo el portero de Olimpia.

Y agregó: “Mi mamá es la que me pasa enseñando todas esas cosas (críticas). Si uno tiene contrato no debería andar en esos torneos, entiendo esa parte”.