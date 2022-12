Pedro Atala explota contra la Liga Nacional y deja dardo previo a la gran final: “Ojalá esa mancha del penal no nos afecte”

Asimismo, expresa que el penal de Denil Maldonado no fue ya que Michaell Chirinos se tiró un piscinazo en el área ante la mirada del réferi Armando Castro, según manifestó en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

¿Qué concepto le merece la forma en cómo se maneja el fútbol en Honduras?

Hay situaciones que se dieron. Primero con el cierre del estadio, una decisión que se tomó desde septiembre, ya la sabíamos. Se planificó para jugar en el estadio de Comayagua, el cual Motagua respetó, una promesa que se le hizo al alcalde de ese departamento. De ahí pasó lo del castigo del Estadio Morazán, eso sentimos que no era problema para Olimpia jugar en el Estadio Olímpico, pero aparentemente la Comisión de Disciplina decidió castigar los dos recintos, pero eso no tenía sentido ya que el problema solo había sido en el Morazán. Ante ello, el trasladar el juego a La Ceiba es más costoso, más complicado en tiempos de navidad.

Olimpia tenía que respetar el tema de las canchas alternas: Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula. Comayagua es una cancha que está habilitada y no hay ningún problema, pero como nos han llevado allá, digamos que casi a la fuerza, simple y sencillamente vemos que la liga no tiene suficiente valor de enfrentar las realidades cuando se tocan temas que van relacionados con Olimpia, eso no es ahora, es de toda la vida, lamentamos mucho.

Pero así como nos llevaron en San Pedro Sula 2005, que tampoco era permitido, tenemos la fe y la convicción en nuestros jugadores, vamos a confiar en nuestros jugadores. Claro que se puede, tenemos buen equipo, tenemos que ponerle mucha cabeza, voluntad. Y como dijo el portero de Argentina ‘muchos huevos’ para poder sacar ese marcador. Un gol o define una gran final y sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente.

¿Qué han hablado con Hernán Tota Medina de cara al juego de vuelta?

Ya lo que pasó, pasó. Eso lo hemos hablado infinidad de veces, no porque hayamos perdido la final de ida. Además, la acción del penal fue un piscinazo clarísimo de Michaell Chirinos, un jugador de mucho talento, pero con una picardía tremenda, donde al final de cuentas le vendió bien a Armando Castro, quien se la comió toda como dicen. El jugador de Olimpia cae en el área por la inercia de la acción, él cayó en la cabeza de Maldonado. Creemos que podemos remontar ese marcador, pero no vamos a enfrentar a un rival fácil, hay una mancha en esa primera final, esperemos que no afecte al final de los 180 minutos.

¿Espera el apoyo de la afición del Motagua en La Ceiba?

Eso esperamos, el apoyo incondicional de los motagüenses, de los alrededores para que vayan sin miedo. Nosotros ya hemos estado con el marcador adverso, no perdemos la fe y la esperanza.

¿Cuál es aliciente del Motagua tomando en cuenta que lideran la serie en finales ante Olimpia?

Es parte de la historia, solo son números, no se vive de ello, pero es algo que nuestros jugadores lo pueden usar a favor porque psicológicamente nuestro equipo ha remontado semifinales y finales. Los números son fríos, pero son pasado. Tenemos que pensar en la actualidad y en el futuro. Marathón le ganó 3-1, le remontó el marcador y por el reglamento el Olimpia pasó. Si ellos pudieron por qué nosotros no. Estamos hablando de un gol, pero ese gol tampoco está en la cola de una venado. El rival tiene armas letales en el mediocampo y en el ataque. Va a ser un lindo partido, pero espero ese penal manchado de la ida no afecte mucho. Si hubiera sido al revés te digo que Armando Castro jamás hubiera pitado ese penal.