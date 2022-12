Pedro Troglio adelantó su futuro con Olimpia tras su quinta Liga: “Espero que nuestra historia de amor nunca acabe”

“Para mí es orgullo, no solo entrar en la historia de Honduras, sino que también a nivel internacional, lo cual es difícil. Yo estoy feliz, tampoco me lo imaginé, no me parecería que iba a ganar los cinco que disputaría. Tiene que ver muchos los jugadores en esto”, comentó El Rulo.

“Hay maneras de jugar al fútbol, cuando tenés la pelota y cuando no. Lo que le he agregado al Olimpia es que cuando el día que no se levanté inspirado con los pies, siempre habrá alguno que hará una genialidad para ganar el partido. Lo importante es que todos defiendan y ataquen”, analizó el técnico de 57 años.

- Y dice la gente que Olimpia feo...-, “nahhhh, Olimpia juega bárbaro. A veces juega bien y mal. Como todos los equipos en el mundo, sino Argentina no hubiera perdido con Arabia Saudita o España no hubiera quedado afuera del Mundial. Lo que yo tengo es que son buenos jugadores y que le agregan sacrificio”.