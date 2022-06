Pedro Troglio nombra el rival a vencer en el torneo Apertura, los refuerzos que vendrán y la clasificación de la Sub-20

Y agregó: “La mayoría de jóvenes y de los más grandes que es por razones conocidas como: Paz, Núñez, Moya, ellos no pueden viajar porque no tienen la visa todavía. El único joven que si lo hace es Dimitri y los demás no”.

“Viene una etapa de amistosos, pero es una pena que no podamos llevar algunos jugadores por el tema de las visas, es un gira larga de más de 20 días y se tienen que quedar acá. Eso no es saludable y los que viajan les viene bien por lo futbolístico de cara al campeonato”

“Estoy conforme con lo que tengo, el único caso que ya habíamos hablado era la posibilidad de un lateral izquierdo y llegó el “Mango” Sánchez, pero si el club se está moviendo para una posibilidad más, no me desespero, estoy tranquilo. Yo cuento con este plantel, pero si llega alguien bienvenido sea”.

Además agrega: “no digo que es mejor porque me dieron el tetra y no puedo ser un mal agradecido a los otros, pero si analizo los nombre que di, estos potencian al plantel que tenía”.

También destaca: “Los chicos han sorprendido, ayer han sacado adelante un partido que estaba complicado y se han clasificado a un Mundial que no es poca cosa. Me alegro por Honduras que claramente le viene bien”.

“A Mango Sánchez y Juan Pablo los conozco desde hace tres años de haber competido con ellos, sé la clase de jugadores que son y se han adaptado al plantel. Maciel no lo había visto mucho, pero vi los vídeos y me había sorprendido. Es un jugador de mucha técnica, claridad para jugar, pero competirá en un lugar que hay jugadores como Jorge Álvarez, Boniek García, una competencia difícil para el entrenador”.

“Josman, lo hemos trabajado en la fase defensiva por la duda que que tengamos en la fase defensiva y en esta gira lo vamos a poner ahí. Salvo que me digan que está Messi y lo quieran traer, no habría ningún problema”, dice de forma jocosa.

MOTAGUA, EL RIVAL A VENCER

“El rival a vencer siempre es el último campeón y en ese caso Motagua salió, pero tampoco voy a decir que Olimpia arranca en segundo plano, el Olimpia siempre tiene que ganar, Motagua, Real España, Marathón, son las obligaciones y Vida se armó para ganar. No hay un equipo que sea superior a otro y quedó demostrado que lo podés ser, pero no es tan fácil quedar campeón”.

¿UN DARDO A VARGAS?

“Cuando vine acá, hacía ocho torneos que no se salía campeón y después que logramos cuatro me decían: “y con los jugadores que tiene”, pero no es fácil y quedó demostrado que no lo es porque todos los planteles se han reforzado”.

UN CAMBIO EN EL FÚTBOL HONDUREÑO

“El fútbol hondureño desde cuando llegué hasta ahora, lo veo muy cambiado, muy difícil, espero que este sea así y que lo podamos ganar”.

LAS BAJAS QUE SE DIERON

“El caso Eddie Hernández , Jhonny Leverón, Javier Portillo y quienes se han ido, son jugadores que me han dado mucho, pero yo el último semestre no estuve y hay decisiones que son por lo último que ha pasado. Es claro que si yo hubiera llegado y ellos estaban en el plantel, capaz y hubieran seguido. Hay decisiones que debo de respetar, yo soy un agradecido a estos jugadores que nombré porque me dieron mucha alegría”, concluyó el entrenador argentino.