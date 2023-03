Pedro Troglio sobre el duelo ante el Atlas: “Sería muy pedante decir que vamos a eliminarlos, pero estamos para competirles”

¿El jugar en otro estadio tendrá el aliciente del apoyo o desventaja de la localía? El apoyo no tengo duda porque lo tenemos en todos los lados, donde vamos hay olimpistas, es un estadio y es una ciudad que conocemos muy bien y hemos jugado partidos de la Liga Concacaf y finales locales. Conocemos el estadio, el ambiente, al hincha de Olimpia y no es un lugar que nos incomoda, pero es cierto que es mejor jugar en tu cancha, tu casa, cerca de donde vivís, pero ya lo hemos hecho muchas veces. En ese sentido no hay dudas, lo demás depende de nosotros que hagamos las cosas bien.

¿Veremos mañana a un Olimpia aprovechando intensamente la localidad y para viajar con una ventaja a México?

Intensos siempre somos, el ADN del equipo es la intensidad y eso es lo que vamos a tratar de marcar mañana; cerrar la llave no, yo veo una llave cerrada, complicada para nosotros y para Atlas, pero haremos todo el esfuerzo para sacar una pequeña, leve, máxima diferencia, no para ir tranquilos, pero sí para ir a competir a Guadalajara. Es una llave de 180 minutos y vamos con esa idea.

¿Que bajas presenta el equipo para mañana?

No tengo a Arboleda, Casildo y Boniek lesionado, pero igual estaba suspendido y esas son las tres bajas momentáneas para este partido.

¿Qué argumentos son válidos para que Olimpia saque este partido a la perfección?

El no llegar bien en el fútbol mexicano es algo raro, no es que no llega bien, llega empatando en un nivel de fútbol donde los equipos no hay diferencia con 10 equipos muy parejos. No está ganando mucho, pero empata en un torneo el fútbol mexicano, no lo devalúo y está en el top del ranking mundial. Nosotros nos basamos en lo que hemos trabajado a lo largo de cuatro años y lo hemos hecho siempre para competir a nivel internacional, no local, pero jugado a nivel local como debemos competir a nivel internacional.

¿Qué les dice a quienes piensan que Olimpia se comerá 4 goles?

Ojalá que esos que sueñan que nos vamos a comer 4 o 5 goles estén equivocados, pero estos son juegos clarísimos, donde están los que te tienen mucha fe y los que nada. Nosotros respetamos al Atlas como se debe y siento que el Atlas nos respeta igual. Vamos a dejarlo todo para poder hacer algo bueno.