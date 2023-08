Troglio tras paliza de Olimpia a Real España: “Es lindo ganar por goleada en clásicos y queda demostrado que tenés plantel”

La crítica no fue mala, escuché a la gente hablar del tema, el cual mencionaron que jugamos bien, la realidad es que jugamos bien, erramos goles increíbles. Si vos hacés uno de esos goles, el esquema de cinco en el fondo de Independiente, hubiera cambiado a cuatro, tenía que salir cambiar. Se fue Boniek García , ¿cuántos jugadores hay que traer? ¿60, 50, 40? La idea era renovarle a todos por méritos y queda demostrado que tenés plantel y si no ganás es porque esto es fútbol, en el fútbol puede pasar de todo.

Es lindo ganar por goleada. No siempre se da esto, pero hay que tener cuidado y respeto por el rival. He estado en situaciones así, no es lindo y hay que tener cuidado cuando uno declara. Y en cuanto a los jugadores, el otro día empatamos 1-1 y se habló estos tres días que no trajimos refuerzos. El año pasado, cuando yo tenía que armar el equipo, decían que tiene tres jugadores por puestos. Dejé a los mismos jugadores que tenía el campeonato pasado, por eso no entiendo la crítica. No hice gastar al club, ¿por qué? Porque mantuve a los 30 y pico de jugadores por puesto, entonces, creímos que es valorable respetar a los campeones, a los mismos que habían ganado el título. Vos traes refuerzos cuando andas mal, no cuando venís bien. Apostamos a esto. Los que jugaron jugaron bárbaro, recuperamos a Moya, a Patón, Maciel, Paz, Julián. De a poco intentaré eso, yo me quedaré con esto. Después, si no salgo campeón, te criticarán, estoy contento y feliz. Ahora tenemos una parada el martes que es vital.

Tuvimos una gran noche, un gran partido. A lo mejor tuvimos una bajada de intensidad en los 15 minutos del primer tiempo donde dejamos chances por pelota perdidas, pero en líneas generales fue un buen partido bueno de todo el equipo, con goles, el manejo de la pelota y con buenas sensaciones que me dio la posibilidad de poner jugadores que no habían jugado el otro día y de sumar minutos con jugadores como Julián Martínez , que parece un jugador que parece de 40 años. Es sensacional porque es un clásico y porque necesitamos ganar después del empate inmerecido. Creo que jugamos mejor el otro día que hoy, y hoy ganamos. Seguramente la crítica va a ser un poco más linda.

15 partidos sin perder ante Real España, ¿cómo lo toma?

Los números que ha generado este equipo a lo largo de cuatro años son increíbles, y hasta parece que es normal, se olvidan que estuviste siete torneos sin salir campeón, ahora parece normal, no es normal. Este equipo ha ganado muchos clásicos, ha roto récords. Y después tuvimos traspiés como cualquier equipo del mundo. Hoy estuve medio enojado con alguna llegada que tuve, pero el profe me decía que estabas jugando contra Real España, es un señor equipo con grandes jugadores, estoy feliz por este equipo. Podemos no salir campeones, pero yo qué les voy a decir, vamos a pelear todo, no nos sobra nada, seguimos tranquilos por el mismo camino.

Sobre Solani Solani, ¿cómo analiza su juego a pesar de recibir críticas?

Con Solani Solano nos dimos cuenta que su posición no es extremo, sino de delantero, él de delantero jugando con el grandote, corriendo a los costados, prolongadas, las contras. A lo mejor lo tiramos en un mano a mano que no siente, él es más de velocidad. Pienso que en la pretemporada nos dimos cuenta de esto, intercambiaba con Moya, en esa posición lo vamos a poner generalmente.

¿Tiene dudas en con respecto al 11 titular del martes ante Real Estelí?

Creo que tengo 20 y pico de jugadores que pueden jugar, no tengo. En el caso de Solani Solano, para mí es un jugador bárbaro, no sé por qué le discuten o algún otro muchacho. Yo tengo un equipazo. La gente se pregunta de ¿por qué pone a ese? Pues, porque lo veo entrenar todos los días, me da resultados, pero yo miro más allá de un pase, yo veo con lo que entrenamos, algo ciego que el espectador mira a través de la pelota, yo miro un montón de cosas. Yo te muestro un video de Carlos Pineda, te quedás con los ojos abiertos, porque es un reloj. Olvídate de la pelota. La intención es que jueguen los que hoy descansaron, veremos cómo están para mañana.

¿Están en condiciones de ganar los tres títulos?

Estamos en condiciones de ganar de vuelta los tres títulos, pero no es fácil que, aunque pasamos en cuestión de confianza, pero tenés que ir a jugar con equipos en alto nivel que hemos visto, no hay partidos fáciles. Yo le digo a los muchachos que disfruten, que no existen tantas alegrías juntas, salvo la Juventus que ganó siete u ocho seguidos. Una vez que se acostumbren a ello es difícil, porque en el fútbol hay momentos difíciles y malos, pero estamos preparados para eso, vamos a luchar para ganarlo todo.