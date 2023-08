Julio ‘Palomo’ Rodríguez da la cara tras la goleada recibida por Olimpia: “A mí no me interesa el cariño de la afición”

“En el fútbol no hay justos ni injustos. Acá hay una directiva, afición, club, hay jugadores. La verdad que hay que convivir con eso, uno no es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera, pero hay que ser consciente que por ahí los resultados no se han dado, uno quiere salir campeón y la afición también”, subrayó.

Sobre qué mensaje le puede enviar a la afición, esto dijo: “La afición es la crítica número uno que tenemos, somos conscientes que estamos en un equipo grande y tenemos que convivir con la presión y la crítica. Soy el primero que me molesta y me duele este tipo de resultados. Esto continúa y hay que ver ahora de qué estamos hechos”, destacó.

“La verdad que nos está costando, me siento responsable como le dije a los muchachos, creo que hubo jugadores que estuvieron a la altura, fueron intensos, que fueron al frente, hubo otros que por ahí no tuvieron el mejor desempeño, pero hay que ser autocrítico y analizar. Es una cuota pendiente que tengo, los clásicos”, expresó.

Sobre si siente o no el cariño de la gente de Real España, así respondió: “A mí no me interesa el cariño de la afición, yo quiero a la afición, y la afición que me quiera a mí está por encima de cualquier resultado y cualquier título. La afición sabe la capacidad que uno puede llegar a tener y el cariño que se le tiene al club y el amor que yo le tengo al equipo está por encima si soy o no el entrenador”, comentó.