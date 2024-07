Pedro Troglio, DT de Olimpia, le responde a Héctor Vargas: “Él sabe bien por qué no lo saludo, así que no pasa nada”

“Me gustaría ver a Troglio en un equipo como Vida o Victoria. No es lo mismo. Troglio no es campeón porque es Troglio , lo logra por la gente que lo rodea en Olimpia , desde jugadores hasta directivos. Fue a San Lorenzo y fracasó”, dijo Héctor Vargas en entrevista a Diez.

Y agregó: “A Troglio no lo voy a saludar porque cuando él salió campeón yo lo hice y cuando yo le gané nos comenzó a insultar. Es uno cuando gana y otro cuando pierde. Ni quiero que me salude ni saludarlo porque yo también cuando me ganan soy mal perdedor. No soy hipócrita”.

Ante esto, Pedro Troglio no dudó en responderle en la gala de los Premios MVP y todo empezó hablando por el regreso de Benguché y el fichaje de Ignacio Colombini.

“Los dolores de cabeza y las caras de los jugadores hay que soportarlas, si yo quiero dirigir en Olimpia, si a mi mañana me faltan Bengtson y Arboleda, la gente pretende que ganemos igual, tienen que haber buenos jugadores como suplentes, lo dijo Vargas, yo no hubiera ganado nada si yo no tengo este plantel y bueno tiene razón”, comenzó diciendo Pedro Troglio.

En cuanto al tema de que no se saludan cuando se enfrentan en la Liga Nacional, su explicación fue la siguiente: “Es que yo tampoco lo saludo, estamos igual, no pasa nada, está todo perfecto, lo que pasa es que las historias hay que escucharlas de los dos lados, no me interesa, la historia mía... Él sabe bien porque no lo saludo, así que no pasa nada”.