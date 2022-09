Pedro Troglio es categórico previo al duelo de ida ante el Diriangén: “No hay matagigantes, ni favoritos”

“No hay favorito, es más para la prensa, la historia o la idea que pueda tener alguien. Creo que cuando se enfrentan dos equipos en una instancia así y uno eliminando al último campeón, no creo que exista favorito, eso la marca la historia de los campeonatos jugados, pero hay que jugar al fútbol y no te da ninguna garantía”.

En lo que respecta en la idea de juego que tendrá en este duelo ante el Diriangén. “La intensión es seguir manteniendo los mismos conceptos. A lo mejor no manejamos líneas de juego y tratamos que eso sea a raja tabla: la recuperación de la pelota, velocidad de las acciones, más directo una vez que recupera el balón. Últimamente los equipos nos están esperando muy atrás con 10 jugadores y en eso tenés que tener un día muy inspirado para romper esas líneas”.

El timonel argentino no se confía de lo que ha pasado con el Diriangén en la fase anterior y tampoco se cree que su equipo llega con mejor cartel.

“No hay ni matagigantes, ni favoritos, es un partido de fútbol y no se sabe lo que puede pasar. Cada día es una historia nueva, vos podés venir de ganar 10 partidos seguidos y tener el peor partido mañana, todo depende de cómo te levantas, como salen las jugadas. Hay un montón de acciones que marcan el partido, pero venimos con una idea clara, son 180 minutos y tenemos que salir con esta cancha con mucha tranquilidad”.

Pedro Troglio se disculpó por la mala información que tenía de la cancha del estadio Cacique Diriangén, donde lo consideraba muy pequeña y les podía afectar, pero después de conocerlo reconoció que está bien.

“Me tengo que retractar, me habían dicho que la cancha estaba buena y lo está, las medidas están bien, pero me habían dicho que era de dimensiones chicas y no lo es. El césped está bueno y así que no hay problemas, el estadio está bien y hablé por boca de jarro”.