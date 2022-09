“El Virus” Martínez: De ser barbero y estar a punto de emigrar, a figurar a base de goles en el Honduras Progreso

Martínez no podía creer como todo había cambiado de un rato a otro, pues no era hace una semana atrás cuando la Perla del Ulúa se lo comía vivo tras fallar un gol claro, sin portero, en la derrota ante Vida (0-1). En un lapso de días pasó de ser villano a héroe. Y pensar que antes que iniciara el actual torneo el Virus ya tenía sus maletas listas para emigrar hacia los Estados Unidos para empezar una nueva vida...

“Los malos comentarios del público me tocó muy fuerte el ego. Incluso a media semana en un entrenamiento tras el juego ante Vida vino un aficionado al estadio y me empezó a insultar desde el barandal de las graderías: ‘A este negro ni lo quiero ver’, me dijo... Jeh, se me salió la garra y quise pelear con él, pero intervino el profe y me relajé. Fue una semana muy, muy difícil”, mencionaba el delantero de 1.80 metros de estatura.

“Hace un tiempo atrás la situación era amarga cuando fallé un gol sin portero contra el Vida . Fue una transición muy rápida de la noche a la mañana. Había sido el del error de la jornada, yo miré el vídeo por las redes hasta me reí, pero sabía que el fútbol daría revanchas. De allí todo cambió, me empeñé, trabajé más que nunca durante la semana, trabajé en mi definición como loco. Las críticas me motivaron y me di cuenta que el público tiene memoria corta porque antes en ocasiones he salvado el pellejo al equipo y la afición se olvidó de ello, así que hice que se dieran cuenta de nuevo”, empezó recordando Geovanny , padre de Kaylin Kenisha (3 años) y Thiago Sareb (1 año).

- ¿Estabas nervioso cuando ibas a patear el penal ante Olimpia? - “Jeh, claro que sí, claro que sí. Estaba la barra que no deja de alentar al Olimpia, en el arco estaba un seleccionado nacional y de contextura gruesa como Edrick Menjívar que intimida. Tenía una presión un enorme porque todo el mundo se iba a poner a pensar que contra un equipo pequeño si le metía tres y a un grande no. Tenía que hacer valer lo que hice ante Real Sociedad. Ahora esto es algo que debo hacer en todos los partidos”, apuntaba el delantero de 11 goles con la casaca progreseña.

“Entró el desespero en mí y me decía que debía golear sea como sea. Contra Real Sociedad sabía que la iba a clavar, no un hat-trick, pero sí sabía que anotaría”, mencionó el oriundo de Trujillo, Colón.

“A parte de ser jugador soy barbero, desde que tengo 15 años he cortado pelo. Yo mismo me lo corto y me pinto; eso es lo mío, me gusta. Hago cualquier tipo de corto al gusto de cliente. Cuando corto en mi casa cobro 50 lempiras, pero ya en la barbería son 80”, menciona el Virus, a quien nunca se le ocurrió poner su propio negocio en El Progreso , a pesar de que su situación económica lo amordazaba.

“Esto por la situación del país ya que la economía está muy mala, sentía que el fútbol no me estaba dando, pero gracias a Dios tuve el apoyo del presidente Elías Nazar . Me dijo: ‘No Geovany relájate, yo te voy a apoyar’. No me habló de dinero, solo que lo iba hacer y hasta ahora ha cumplido con hechos”, relata el delantero, quien se motivó cuando el presidente le contó que un equipo grande procedente de San Pedro Sula había tocado la puerta por él.

“Lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido inexplicable, no sé ni cómo sentirme. Incluso hago cosas dentro del campo que no me lo creo hasta que me veo en los vídeos. Dentro del campo soy una persona y afuera otra”, declaró.

¿Y de dónde viene su apodo el Virus?

Nació cuando estaba en Valle FC. Cuando llegué, todo el mundo no me quería por mi físico, decían que era muy flaco y no me miraban en condiciones. En ese torneo realicé 10 goles y me volví famoso en la zona, luego me dijeron que andaba viral y me empezaron a decir “el Virus, el Virus” hasta que en los medios del pueblo se expandió. Me encanta se apodo, es personal ya que me recuerda de donde vengo”, recuerda Martínez.

“El fútbol es una inversión a largo plazo, nunca sabrás cuando dará resultados. Cuando empecé a hacer pretemporada con el Honduras estuve dos meses pagando hotel con mis ahorros conseguidos en Potros. A mí me firmaron tres días antes que iniciara el torneo y un día antes de arrancar me dijeron que sería titular ante Marathón, desde allí me mantuve entre los titulares”, dijo.

Geovany, de cuatro goles en el actual campeonato, no denomina al Honduras Progreso como un equipo pequeño, pues en la cancha son once guerreros como todos los demás clubes. La misión para esta temporada es llegar a liguilla, donde una vez dentro pelearán por todo para hacer lo que parecía imposible, posible.