La petición de Pedro Troglio al FAS antes de enfrentar al CAI y lo que espera si Olimpia no avanza en Copa Centroamericana

Pedro Troglio volvió al tema principal e hizo énfasis en que: “Pienso que hay un progreso en el fútbol centroamericano en todo nivel y se nota en los partidos, no es fácil venir y ganar acá, no es fácil e ir a ganar a Nicaragua, ahora, que es una obligación nuestra tener que avanzar, de eso no tengo dudas y si no avanzamos, es normal que te critiquen”.

Sobre fracasar en este torneo: “Porque la obligación nuestra por ser quién somos, los últimos campeones tenemos que pasar de ronda”.

- LA PETICIÓN AL FAS -

Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, hizo una petición al FAS antes de su último partido contra Independiente de Panamá, el equipo hondureño necesita que “Los Trigrillos” ganen de visita para aspirar a la siguiente ronda

“Este equipo (FAS) es muy interesante, necesitamos en el próximo partido que nos den una mano y ojalá que jueguen como jugaron hoy y que nos puedan dar esa alegría”, cerró.