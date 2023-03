Pedro Troglio se destapa por empate amargo ante Honduras Progreso: “Está bueno que hablen que vamos a caer, los vamos a encontrar en la liguilla”

Honduras Progreso conquistó un punto de oro tras igualar 0-0 ante Olimpia en el inicio de la jornada 11 del torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras. El entrenador olimpista dio la cara en conferencia de prensa luego del pitazo final de Selvin Brown, donde lamentó que el equipo no siguiera con la senda del triunfo en el presente campeonato. Troglio también respondió si la fatiga fue factor fundamental en el empate ante el Honduras, el partido de Naid Güity, lo que se viene en Champions de Concacaf y el misil a la directiva del Motagua. Puedes ver: Se mueve la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Honduras: Olimpia cedió terreno y Motagua escaló en el Clausura 2023

- Conferencia de prensa - ¿Cómo valora este empate sin goles ante un Honduras Progreso que jugó gran partido? No nos vamos conforme, la intención siempre es ganar. Fue un partido complicado que no pudimos abrirlo en la primera etapa y con el correr de los minutos se fue complicando más. No hay nada que recalcar, no se ha hecho un buen partido y no se ha ganado, así de simple, no hay mucho misterio. ¿Qué opina del partido de Naid Güity ante la suplencia de Edrick Menjívar? Sacando ese lapsus de dos o tres tiros al arco que tuvimos con un par de equivocaciones, no hubo mucho trabajo, pero cumplió cuando llegaron.

¿Cree usted que el cansancio fue clave para que Olimpia empatara ante Honduras Progreso? El cansancio no tuvo nada que ver, eso es para todos los equipos de la liga y más que dicen todos que nosotros tenemos cuatro jugadores por puesto, no sé cuales son. Estamos en una etapa importante de cara a lo que viene y puede ser que la atención se vaya para otro lado, no tiene que pasar; lo más importante es el partido que estás jugando y no el partido del miércoles. Hoy se estaba jugando uno muy importante del campeonato, pero pasa que la atención inconscientemente se vaya para otro lugar. No hay nada de misterio, el fútbol es así. El otro día el Barcelona perdió con el Almería, River perdió con Arsenal en el Monumental y nosotros no le pudimos ganar hoy al Honduras Progreso, que tiene buen equipo complicó al Motagua hace una semana y está peleando para ganar puntos.