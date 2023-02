Pedro Troglio se solidariza: “Si me hubiesen dicho que el partido no se jugaba, está perfecto”

“Sinceramente es un dolor enorme. No quisiera estar en el lugar de esa familia, es algo muy triste, muy duro”, dijo el técnico sudamericano tras el partido ante Motagua en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

“La solución no es suspenderle la cancha a nadie, sino hacer que esas personas no entren nunca más jamás a un estadio”, dijo.

Además: Era expulsión a Marcelo Pereira, pero no penal; la acción que generó la polémica en el Olimpia - Motagua

Sobre si era correcto jugarse la jornada sin dar luto a la muerte de la joven aficionada, Troglio respondió: “Es muy difícil la decisión de no jugar, había que tomar una decisión rápida. Si estuviera en la familia estaría insultando a todos porque se está jugando. Si a mí me hubiesen dicho que no se jugaba, está perfecto”, cerró.