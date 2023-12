¡Pedro Troglio vs Diego Vázquez! Uno ingresa por los banderines y otro usa el mismo bóxer: Estas son las curiosidades de los finalistas

Con 26 años de edad, la Barbie desembarcó en Honduras como futbolista en 1997 y partir de allí empezó a construir su leyenda en el Motagua. Como portero, el de Mendoza ganó cuatro de los cinco primeros torneos que disputó con el Ciclón en la Liga Nacional. Pedro, en cambio, arribó ya como entrenador y con experiencia en equipos como Godoy Cruz, Gimnasia de La Plata, Independiente, Universitario (Perú), Cerro Porteño (Paraguay),Tigre y Argentinos Juniors.

7) El motagüense es amante de la sopa; el albo, de los frijoles

En su momento, Diego Vázquez contó que su "comida favorita es la sopa de caracol o sopa de mariscos". En cuanto al menú catracho, Pedro reveló que siente debilidad por un alimento en particular: "Los frijoles me encantan, me llevo los paquetes cada vez que voy a casa para comer porque allá (Argentina) no hay". Claro, a ambos les gusta el asado.