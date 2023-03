¡Sigue la polémica! Surgen más denuncias en el arbitraje de Honduras, ahora por retrasar convocatoria a elecciones

- LA ENTREVISTA-

¿Qué lucha están realizando ustedes?

Estamos buscando las elecciones que ya debieron haberse realizado, pero lastimosamente el Comité Ejecutivo del CONARH está renuente a realizarlo y aplazando estas elecciones.

¿Quién está a cargo en la presidencia?

El presidente del Colegio de Árbitros se llama Óscar Omar Velásquez Zelaya y él es el que preside el CONARH.

¿Cada cuándo se deben realizar elecciones?

Los estatutos en el Colegio Nacional de Árbitros en el artículo 56, dentro de las obligaciones del Comité Ejecutivo, establece claramente que debe convocar cada cuatro años a elecciones y especificar, día, hora y lugar del Congreso. El 19 de febrero 2019 al 19 de febrero de 2023 han cumplido su período por el cual fueron electos.

¿Hay otros movimientos o solo ustedes?

Públicamente somos la única planilla que ha salido, creemos que las actuales autoridades van a montar su movimiento con algunos cambios, ya que le ley les impide participar de manera intacta con su planilla.

¿Qué los motiva a querer formar parte del Colegio de Árbitros?

Somos ex árbitros y activos también con una gran experiencia, recorrido y renombre. Lo que nos motiva es querer desarrollar, no es dinero o sobresalir, sino que apoyar con lo poco o mucho que hemos podido aprender. Somos exmiembros de la Comisión de Arbitraje y adquirimos experiencia.

¿Siente que la planilla que llevan es muy fuerte para lograr el objetivo?

Cuando montamos la planilla buscamos el respaldo de las filiales y gracias a Dios lo obtuvimos, por eso se lanzó la candidatura. Cada una de nuestras propuestas de trabajo ha sido consensuadas.

¿Quién es el presidente de la planilla?

Todos tenemos el liderazgo, responsabilidad y para dar información hemos asignado a algunas personas. Como candidato a la presidente estoy yo, pero existe una planilla constituida por diferentes compañeros y al ganar se formaría el Comité Ejecutivo.

¿Cómo analiza esta gestión del Colegio de Arbitraje?

No solamente en esta gestión, sino que históricamente el arbitraje ha sido uno de los gremios más sufridos, luchadores y no hemos tenido el apoyo necesario de las autoridades. En este momento lo que se sabe es que hay un segundo movimiento, ya andan en las filiales regalando implementos, camisas de entrenamientos, tarjetas. Eso es bueno y no solamente lo deben hacer en campaña. Si nosotros no existiéramos, las cosas seguirían iguales y las filiales estarían abandonadas.