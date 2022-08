Presidente del Olancho FC sale molesto con el arbitraje del juego contra Motagua y toma decisión con el DT: “Hemos tenido pláticas con otros entrenadores”

“Nos tenemos que sentir muy mal porque le quitan el sueño a un equipo y a un pueblo por una mala decisión arbitral que nos anulan un gol que es legítimo y que todos los medios de comunicación honrados que no están comprados pueden ver que nos anularon un gol legítimo y nos sentimos dañados por el arbitraje, en este caso por el lineman, que no sé el nombre de él, pero que nos perjudicó enormemente”, así de tajante fue Samuel García, presidente del Olancho FC, cuando levantó su teléfono para hablar con DIEZ. El jerarca olanchano se sentía tocado porque considera que los potros juegan bien pero no le están saliendo los resultados positivos, y a eso se suman los errores arbitrales en su contra, entonces su voz denotaba tristeza. “Los seres humanos se pueden equivocar pero desde el momento que la Liga Nacional hace un calendario donde nos pone a Olimpia, Real España, Motagua y Marathón de local para después agarrarnos en casa ellos, desde ese momento los equipos pequeños estamos condenados a recibir cualquier tipo de cosas como las que pasaron hoy”, suelta.

Y añade. “O sea, lo que sinceramente a mi se me ocurre es que hay lineamientos desde arriba de que cuando quieren que un equipo descienda le empiezan a hacer estas cosas. Un equipo como Motagua no necesita que se le ayude de esa manera”. Cuando se le consultó si se sentía molesto y triste por la acción, fue claro. “Sí, sí, definitivamente, pero vamos a respetar porque aquí el problema es cuando se equivoca un entrenador o un jugador ahí todo mundo se puede equivocar, pero cuando hay una crítica hacia un árbitro porque tomó una mala decisión uno tiene que callarse porque si no le vienen castigos y a veces hasta no nos quieren pitar. Eso no se vale, fue una mala decisión anularnos un gol, pudo haber sido un error del árbitro más no pienso que sea una premeditación de él (central), pero sí del línea que reciben proteger a los equipos grandes”. RATIFICA A HUMBERTO RIVERA Samuel García también se dio tiempo para hablar sobre el andar del Olancho FC, equipo que después de seis partidos ha podido ganar un solo, ha empatado dos y perdió tres. Pide tiempo y ratifica a la vez a su técnico, el hondureño José Humberto Rivera.

Y SE VIENE EL CLÁSICO 🔥🇭🇳Tabla de posiciones, de goleadores y la próxima jornada del Apertura en Honduras con el Motagua-Olimpia de por medio. Publicado por Diario Deportivo Diez en Domingo, 28 de agosto de 2022

“Somos un equipo nuevo porque lo reforzamos en todas las líneas. Portero nuevo, defensas también nuevos, mediacancha, los delanteros, entonces le está costando conjuntarse pero vamos a ir poco a poco, el equipo ha ido de menos a más. Esperemos que el miércoles contra la UPN levantemos de nuevo y podamos obtener un triunfo. Yo sé que Potros es un equipo competitivo, y que si bien es cierto no se ha logrado conjuntar, pero tenemos mucha confianza en el equipo y en el entrenador que esto se va a levantar”. García, que también logró el ascenso con el Juticalpa FC siendo pieza clave en la cúpula dirigencial, aceptó que han hablado con otros técnicos, pero que de momento no piensa en cambiar de técnico; total apoyo a Rivera. “Yo no creo en lo particular que cambiar de técnico sea la solución a un equipo que está jugando bien y que lo que le hace falta es gol. Lógicamente que los resultados nosotros lo queremos. Le he dicho al profe Humberto que goza de mi confianza, le dimos un voto de confianza pero obviamente habrá momentos que si el equipo requiere, sé que el mismo profe dirá que hagamos el cambio pero yo lo ratifico que sigue como técnico del Olancho FC. No puedo negarlo que hemos tenido pláticas con otros entrenadores que en caso que los malos resultados continúen podrían ser emergentes para el equipo”, confirmó a DIEZ.