Presidente del Vida sobre el Gullit Peña: “No me interesa lo que hable la gente por ahí, siempre critican y hablan”

“Su vida privada no me interesa, me interesa lo que rinda dentro del campo, lo que haga con su vida privada no me tienecon pendiente”, expresó el presidente del Vida, Luis Cruz.

En declaraciones a TUDN, el jerarca cocotero dejó claro que no le pone importancia a lo que la prensa y aficionados diga. Afirmó que espera que el mediocampista mexicano aporte a la institución hondureña.

“Yo se lo dije al Gullit, no me interesa lo que hable la gente por ahí, la gente siempre critica y habla, pero al final tú decides quién quieres ser, dónde quieres estar, es decisión propia y creo que él tiene mucha calidad, tiene 32 años, por ahí tiene tiempo para para retomar su camino”, siguió diciendo el presidente.