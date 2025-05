Los 13 goles encajados en los últimos tres partidos fue un golpe fuerte al camerino de Génesis, situación que ha puesto en riesgo la continuidad de Jhon Jairo López.

Luego de eliminación y esta debacle en los últimos tres partidos, el presidente del equipo Génesis, Milton Flores, salió al paso y dejó entrever que el ambiente no está nada bien.

"Yo les he dicho a los entrenadores, que no entiendo qué pasa, empiezan bien y luego cometen errores, no sé si es que se vuelven altivos, pero ellos terminan con un poder donde se creen dueños del equipo y uno cómo presidente no puede decirles nada, porque no lo escuchan", dijo a Deportes TVC.

Siendo más claro y contundente, el requisito para su continuidad pasará por otros aspectos distintos a los mostrados al cierre del campeonato.

"Las condiciones para que siga es que haga su trabajo bien, así como empezó, el fútbol ya está inventado, porque poner a Gerson Argueta de defensa, si es portero por ejemplo, está inventando, me extraño ver jugadores en otra posición en Comayagua".

CONTINUIDAD DE OTROS JUGADORES

En la plantilla de los pájaros carpinteros se quedaron varios jugadores sin contrato y ya se ha tenido un acercamientos con cada uno de ellos.

Entre los nombres que destacan y que seguirían en la institución son: Roberto Moreira, Gerson Argueta, Andrés Steven Dávila, Teófilo Casildo; Bryan Acosta, Moisés Oliva, Manuel Salinas y Edil Mármol, el goleador de reservas.