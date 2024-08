Presidente del Juticalpa sale al paso tras la polémica mano de Solani en el empate de Olimpia en el estadio Nacional

Los jugadores y cuerpo técnico del conjunto pampero no ocultaron la incomodidad por lo sucedido en el estadio Nacional , donde se consideran fueron perjudicados por el arbitraje.

“Nosotros no queremos polemizar, somos gente de fútbol. Los árbitros son humanos y si se van a equivocar que sea a favor de Juticalpa, pero ahora fue en contra, pero vamos a seguir luchando y los jugadores deben seguir preparando para poder competir”.

“Trabajar con un equipo no es fácil, hay un desgaste económico, tiempo y a Dios gracias nos va abriendo camino que el equipo va caminando cada día más y de los resultados con un equipo de entrega”, comenzó contando.

El presidente del Juticalpa, Joel Sandoval , no dudó también en dar su punto de vista sobre los hechos ocurridos en su compromiso ante el Olimpia de Pedro Troglio .

Joel aprovechó el momento para dejar claro que sí es importante que se de la implementación de la tecnología en el fútbol.

“Ojalá sea lo más pronto lo del VAR, purificar el fútbol y las equivocaciones que nos son mal intencionadas de los árbitros porque son humanos y se pueden equivocar bajo la presión del público local, pero al final incide en el resultado”.

También asegura que: “Espero se vayan profesionalizando más y cuando venga el VAR estén preparados para mejorar el fútbol en Honduras”.

El mandamás del Juticalpa también explica que el club no es barato y su plantilla anda entre las mejores seis pagadas del balompié local.

“Consideramos que el equipo puede tener la motivación necesaria, Juticalpa no es barato, después de Potros es de las planillas bien pagada. No puedo decir valores, pero hay una buena inversión y la gente no lo ve”.

Y añade: “Jugadores como Capeluto ganan muy bien, Rodrigo, David Mendoza, Jessé”.

La próxima cita será en casa ante los universitarios, quienes vienen de perder en Puerta de La Ceiba ante el Victoria.

“Vamos contra UPNFM, es un partido de seis puntos, un gran juego y esperamos tener los tres puntos. Juticalpa va a competir”.