Presidente del Olancho FC saca a la luz las razones por las que sale Humberto Rivera del equipo,¿Qué jugadores estaban en rebeldía?

Tras confirmarse la separación, el presidente de los Potros, Samuel García, ha salido al paso y revela los motivos que llevaron a dar por concluida la separación de Rivera.

”Después del partido él renunciaba, él se hacía a un lado y se iba del equipo”, dijo a Deportes TVC.

Después de vivir un momento de gloria y soñar con un título en el torneo de la Liga Nacional, el equipo Olancho sorprende con temas de rebeldía en su plantilla.

”Yo entiendo que es producto del momento de la emotividad, luego que se le dice que hay jugadores inconformes, hay rebeldía, hay como seis jugadores no se presentan a los entrenamientos y algunos de ellos son titulares”.

García se directo al asegurar que no hay informe real sobre la situación, pero se están ventilando en redes sociales.

“Yo no tengo un informe del cuerpo técnico en este momento de esos jugadores, ni sus nombres, solo por lo que dicen las redes sociales y mencionan algunos, pero oficial no”.

Y agrega: “Yo le comuniqué que habían algunos jugadores que estaban inconformes y se habían declarado en rebeldía y que algunos miembros de la junta directiva también estaban en la misma posición”.

Samuel García concluyó: “Como institución seria y habiéndomelo dicho él, ¿qué me queda?, lo único es buscar otro entrenador, él me dijo que se iba y me orilló a comunicarle a la junta directiva para tomar una decisión”.