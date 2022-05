¿Pueden ingresar identificados del Motagua a la final ante Real España? Estas son las medidas de seguridad para el juego

La hora en que iniciará el cotejo será a las 3 de la tarde debido a que, en el estadio Olímpico, escenario del juego, ostenta de zonas sin iluminación en las afueras del escenario, por lo que para tener un mejor control Policía Nacional recomendó realizar el encuentro una hora más temprano.

Los portones se abrirán a partir de las 11 am y los aficionados que asisten a los sectores de sol este, sol norte y preferencia debe portar su camisa del Real España, equipo local, o algo que lo relacione.

El remendado once que Real España peligraría a usar en la final ante Motagua

En sol sur, silla y palco los agentes policiales recomiendan lo mismo, y el que no lo haga, que su ropa sea de color neutral y no relacionada al equipo rival Motagua, pues buscan evitar conflictos entre hinchas. A su vez, no prohibieron la vestimenta del Ciclón, sin embargo, no lo aprueban.