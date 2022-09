Rafa Villeda sobre futuro del Olimpia: “esperemos seguir exportando más futbolistas para el crecimiento de nuestro fútbol”

Quien además agregó: “Honestamente, no me esperaba en San Pedro Sula una reacción tan importante como la esta noche (ayer) y asimismo quiero agradecer a los muchachos y al cuerpo técnico porque no fue un partido fácil, pero se consiguió el objetivo”.

Olimpia, luego de ganar ambos juegos en la serie de los cuartos de final, confirmó su cierre en semifinales contra su acérrimo rival, Motagua y Villeda mencionó que, “seguramente será un partido parejo, complejo como suelen ser los Olimpia- Motagua, pero confió mucho en el equipo que hemos conformado y en este cuerpo técnico. El trabajo que hemos realizado ha sido muy bueno y tengo la certeza que los frutos se verán”, exteriorizó el presidente.