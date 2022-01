Rafael Villeda y su Premio DIEZ a mejor presidente de la Liga Nacional: “Sin el trabajo de todos no sería posible”

Rafael Villeda, en los Premios Diez 2021, fue elegido como el mejor presidente de la Liga Nacional. Se quedó con el trofeo al imponerse con el 57.90% en la encuesta superando así a Luis Cruz del Vida con el 21.13%, Elías Burbara del Real España con el 12.74% y Eduardo Atala del Motagua con el 8.22%.

“La verdad estoy muy agradecido con Diario Deportivo Diez por el reconocimiento, primero como presidente, pues les agradezco mucho por haberme nominado, la verdad que esto se lo merecen más que todo los jugadores, el cuerpo técnico y toda la junta directiva que forman parte de esta institución, todos ponemos nuestro grano de arena para poder alcanzar las metas. Sin el trabajo de todos no sería posible. Quiero extender este reconocimiento a los demás compañeros de la junta directiva, a los jugadores, cuerpo técnico, equipo de logística”, dijo Villeda.

Asimismo, recibió el galardón que ganó Olimpia como el mejor club del año en los Premios Diez 2021.

“Agradecer igual el reconocimiento al club en general, es un esfuerzo de todos los que formamos parte de la institución, sin el trabajo de todos unidos y en una misma dirección, no sería posible alcanzar los éxitos, esperemos que este 2022 podamos poner todo nuestro esfuerzo para poder continuar dando satisfacción a nuestra afición, Muchas gracias a Diez por tomarnos en cuenta y por este reconocimiento”, agregó Rafa Villeda.

LA ENTREVISTA

Por otra parte, el presidente del Olimpia tiene claro el futuro que le espera al León de la mano de Pablo Lavallén, entrenador que tendrá las mismas condiciones que tuvo PedroTroglio y solo piensan en ganar.

El dirigente también habló del mal momento que vive la Selección Nacional de la mano del Bolillo Gómez.

Se fue Pedro Troglio, ¿cómo tomó la noticia?

No fue fácil, le soy sincero. Coincidió con los primeros rumores en el mismo día que me di cuenta que estaba positivo de covid. Al día siguiente, después de haberme aislado, estaba de viaje en el hotel, recibí la llamada del profesor que me comunicó la oportunidad que se le estaba presentando y lógicamente desde el punto de vista del Olimpia y la posición que ostentamos no fue una buena noticia.

¿Fue una sorpresa?

Claro, nos despedimos el día de la final en el camerino porque esa misma noche se vino a Comayagua para salir a la mañana siguiente de Palmerola, yo me quedé en SPS y quedamos de vernos de nuevo a principios del mes de enero. Él regresaba el 30 de diciembre a Miami con su familia y el 2 estaba en Tegucigalpa. Fue una sorpresa.

¿Qué les llamó la atención de Lavallén y por qué cree que es el indicado?

Varias cosas. En lo deportivo me pareció interesante de que haya tenido una buena cantidad de tiempo en México, eso de alguna y otra manera nos acerca a nuestra zona de conocer la Concacaf. Segundo, nuestra intención era tratar de tener un entrenador que mantenga la idea de lo que teníamos con Troglio, con experiencia dirigiendo en Argentina y experiencia en la Libertadores y Sudamericana.