Amado Guevara y su Premio DIEZ a la trayectoria en la sexta entrega: “Yo me formé jugando en la calle”

Amado Guevara se lleva el Premio DIEZ a la Trayectoria en la sexta entrega. El ‘Lobo’, ídolo de ídolos en el Motagua, y el gran capitán de la Selección de Honduras, se mostró agradecido por el galardón que le otorgó este medio en homenaje a la carrera que cosechó. VER MÁS: Conocé todos los ganadores de los Premios DIEZ 2021 En una entrevista al momento que le informaba que era el ganador al premio, el ‘Lobo’, que ahora reside en Estados Unidos, comentó cosas que pasaron en su carrera. Dios lo premió dándole más de lo que pensó. “Primeramente darle gracias a Dios por esta bendición y por la salud que me dio durante todo estos años que pude practicar este deporte que tanto amo. Agradecerle a DIEZ por el premio, estoy contento. Cuando uno recibe este tipo de distinciones la verdad que agradece y valora cada esfuerzo y sacrificio que se hizo durante todos esos años que pude disfrutar este deporte”, dice en charla con DIEZ. Amado Guevara siempre pone a Dios en sus palabras pero también le agradece a la gente hondureña que siempre le reconoce la gran carrera que realizó en más de 20 temporadas como profesional. “Agradecerle a la gente por el cariño y el apoyo brindado. Me siento muy contento porque eso es lo que el fútbol nos deja, el cariño y respeto de la gente. Si bien es cierto ya no estamos como profesionales, pero donde me toca ir a jugar siempre recibo el cariño de la afición y le agradezco a Dios porque eso es lo que el fútbol deja al final”, decía.

Luis "Buba" López se llevó los trofeos a Mejor Jugador de Liga y Mejor Portero de los Premios DIEZ. Junto a su familia recibió los dos galardones y se refirió a su relación con Edrick Menjívar. Publicado por Diario Deportivo Diez en Sábado, 29 de enero de 2022

El hondureño, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la “H”, aduce que quedó conforme con lo que hizo en su carrera como jugador. Dios le dio de más... “Con mi carrera me siento contento, más que satisfecho porque hay cosas que en mi carrera, haciendo un análisis y un repaso, que ni siquiera las soñé, la Copa América, por ejemplo, nunca soñé jugarla y sobre todo lo que logramos como equipo en esa justa como individualmente lo que pude lograr. Mundiales jugué dos, títulos gané, jugar en el extranjero, estar en la selección”, explica. Y ahonda. “Me siento más que satisfecho porque Dios me guardó en todo tiempo. No padecí lesiones graves que me privaran jugar este deporte. Les agradezco también a los entrenadores que tuve, mis compañeros, la afición, los medios que nos ayudan a fortalecernos y a hacernos fuertes cuando apoyan y cuando hacen las críticas, eso a mí me ayudaban a mejorar, todo eso es un conjunto”. Sobre el Premio a la Trayectoria, expresó. “Definitivamente que uno quiere disfrutar estos premios con la familia. Con mi esposa, mis hijos, con mi familia, y dejarle esto a mis hijos, este legado que cada uno de los premios que recibo, en especial este, que lo disfruten ellos, más Amadito que es el menor de todos y que no me pudo ver jugar profesionalmente. Que él cuando crezca sea con esa satisfacción de que todo eso que logré fue una bendición de Dios y que lo inspire a él a ser igual o mejor si le gustaría practicar este deporte que yo sé y confío en Dios que le guste y lo practique. Y también con Lucía, mi esposa, que ha estado durante muchos años de mi carrera, un premio mío es un premio de ella también, por la dedicación y amor que me brindaba”.

UN CONSEJO DEL ‘LOBO’ A LAS NUEVAS GENERACIONES Amado Guevara aprovechó el momento para enviarle un mensaje a los nuevos valores del fútbol de Honduras. El exjugador aduce que en el país se siguen sacando buenos futbolistas, pero hay ingredientes que pueden agregarle para triunfar. “El talento en Honduras afortunadamente no deja de salir. Siempre hay nuevas generaciones, jugadores con características diferentes, quizá con otro tipo de liderazgo que el que tuve yo. Honduras es una cuna que cosecha buenos jugadores. Mi consejo es que pongan sus planes y metas en manos de Dios, este deporte hermoso se disfruta. Que tengan disciplina y traten de no compararse. A veces compararnos nos lleva a tomar cargas que no podemos soportar, Dios nos hizo únicos, entonces, dejemos nuestro legado y que quede nuestro nombre, y que disfruten porque esto es lindo y que lleguen a la selección con hambre y deseo de hacer bien las cosas”.

¡Habló el Bicho!Luis Palma se lleva el trofeo a Mejor Jugador Joven de los Premios DIEZ 2021 y nos habla de ello. Además, nos cuenta sus primeros días en Grecia y las claves de Ramón Maradiaga que lo marcaron. Publicado por Diario Deportivo Diez en Sábado, 29 de enero de 2022