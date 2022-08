Ramiro Rocca lo advierte previo al duelo ante Real Estelí: “Tenemos que ganar y vamos a dejar la vida como siempre”

Real España tiene una cita muy especial en su historia internacional y para ello deben sumar una victoria en casa este jueves ante el Real Estelí de Nicaragua.

Los dirigidos por Héctor Vargas reconocen que el empate 0-0 en el duelo de ida dejó la moneda en el aire, pero ahora en casa urgen de lograr la victoria.

Ramiro Rocca, uno de los principales referentes de la zona ofensiva de la Máquina, pero luego su castigo interpuesto por la Comisión de Disciplina, el atacante se refiere a su ausencia.

“Estoy suspendido y me quedan tres partidos más, pero los muchachos están haciendo las cosas bien. Había agarrado covid y tampoco pude estar en el otro partido, pero estas cosas es mejor que pasen ahora”.

El goleador de los aurinegros reconoce que. “Hay que aprender de los errores, fue un momento de euforia que solo lo viven los que están ahí adentro, la gente de disciplina jamás lo van a entender. Yo entiendo que estuvo mal, ya pasó y debo enfocarme en lo que viene”.

Rocca no olvida lo pasado y considera que lo hecho por la justicia deportiva del país no fue del todo justo con si castigo.

“Un poco (injusto), he visto cosas peores en la liga y a mí el árbitro nunca me expulsó en el partido, me sacó amarilla. Yo expliqué que no le hice gesto a las personas de Motagua y fueron dos segundos, pero han pasado cosas peores como el gol que me anularon ante el Marathón, pasan cosas raras, pero son las reglas de juego”.