Raúl Cáceres ilusiona en La Ceiba: “Nuestra intención no es venir por un fin de semana, sino hacer historia en el Vida”

“Si reviso la historia, el Vida es un equipo que ya fue campeón y en la actualidad no es para ser cuarto lugar, tiene que estar entre los dos o tres lugares de cada campeonato. El presidente me decía que él no invierte para perder y esas palabras calan en mí y estoy seguro que vengo a realizar”.

El nuevo técnico del conjunto rojo consideró que el actual momento el equipo no es lo que se merece la institución de La Ceiba.

“Me tomó de manera sorpresiva después de recibir la llamada del presidente, pero seguro que me llena de alegría, me estremeció el cuerpo por esta oportunidad. El Vida ha sido una ilusión por su trayectoria y lo que representa en esta ciudad. Seguro que no voy a defraudar la oportunidad de Dios y vengo a superar esas expectativas”, comenzó diciendo Cáceres.

Raúl Cáceres dejó su cargo al frente del equipo Gimnástico de la Segunda División para tomar este nuevo reto en el máximo circuito del país.

“He desistido de alguno de los proyectos que tenía en Tegucigalpa para emprender este nuevo proyecto, no he venido por un fin de semana, sino con la mentalidad de echar a andar este proyecto que iniciaron. Lo hemos encontrado en un momento complicado y hay un desencaje, pero debemos luchar en el menor tiempo posible y nuestra intención no es venir por un fin de semana, sino hacer historia en el Vida”.

En lo que respecta al estado anímico en el que encontró al grupo, Cáceres fue muy sincero. “Están desencajados porque saben que no es una normalidad ni una realidad en la que deben estar, pero es algo que el fútbol está permitiendo y deben levantarse de dónde estamos. Ojalá encuentre jugadores valientes y que estén dispuestos a sobre pasar esta etapa que vive el Vida”.

El nuevo técnico de los cocoteros sabe el reto que ha tomado, pero las circunstancias son diferentes a la de otras oportunidades en su carrera.

“No me había tocado esto, es primera vez, pero soy un hombre de retos y no le tengo miedo, por eso lo he asumido. Cualquiera podría decir que e expongo, pero yo aprovecho esta oportunidad y Dios nos tiene con una posibilidad, ahora hay que aprovecharla para conseguirla”.

Y agregó: “Las esperanzas no mueren en mí sino que resurgen y nacen. Estoy comprometido para lograr el objetivo, claro que es difícil en cuatro días de trabajo en el que hay que encontrar un equilibrio emocional”.

Sobre el hecho de enfrentar a su ex equipo. “Enfrentar a Lobos es el rival de turno, yo no he salido resentido de esa institución y hay agradecimiento, pero seguro está que hoy dependo del Vida y estaré planificando el trabajo que pueda reunir y vencer a Lobos en su propia cancha, donde es muy difícil, hostil por el clima”.

Y cerró diciendo. “Matemáticamente está la posibilidad, la vamos a luchar y eso es lo último que vamos a hacer. Tampoco vengo con una mentalidad pesimista, vengo a transmitirle el optimismo a estos jugadores. Ojalá que la junta directiva esté consciente de eso y no tengo ninguna duda por lo que he hablado con ellos”.