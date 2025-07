Raúl Cáceres, técnico de Platense tras conocer el fallo del TAS: "El equipo está listo para participar"

Pese a mantenerse en espera la decisión que tomarán las autoridades de la Federación de Fútbol, quienes son el ente rector del balompié nacional.

¿Cómo tomó usted esta noticia, profe?

La verdad que, de una u otra forma, nos ha sorprendido aún cuando nosotros estábamos a la expectativa de cuando fuese a darse la resolución de parte de FIFA. Entonces, al final, pues, nos sorprende y nos alegra, ¿verdad? Sin embargo, nos agarra en un momento complejo, ¿verdad? Inicio del torneo con un tiempo de preparación bastante fuerte, pero que viene a trastocar la planificación. Sin embargo, también puedo adelantar, que la directiva ha hecho un esfuerzo grande, de manera que cada torneo, desde que yo llegué acá, se está constituyendo el equipo de manera que puede estar en primera división y que los cambios sean los más mínimos posibles.

¿Cómo está el plantel? ¿Usted ya conoce realmente a lo que le podría esperar tras este fallo del TAS?

Puntualmente, creería que con unas tres incorporaciones que podamos hacer de jugadores ya con más bagaje en primera división, el equipo está listo para participar.



¿Llegaría en desventaja en la preparación? ¿Cómo lo toma usted como técnico?



Ese sería el primer enemigo que tenemos en este momento. Sin embargo, existe a los medios para poder nosotros ganarle tiempo.Ya habría que resolver esto sobre la marcha. ¿Por qué? Porque esta es nuestra segunda semana de trabajo, donde el pico de la carga es el más elevado.



Entonces, en este momento nos encontramos con una carga, pero que también nos pudiéramos aprovechar la oportunidad del momento y tendríamos que adaptar al equipo y poder adecuar la planificación de manera de bajar la carga y empezar a trabajar en aspectos más tácticos que físicos y sin despegarle el aspecto. Entonces, de acuerdo a la metodología que está utilizando, existe la manera de poder preparar al equipo para hacerle frente al torneo en una semana y media.



Profe, cuando usted se entera de este fallo ¿qué pasó por su cabeza?



Pues, lo primero, me sorprendió, le digo. Me sorprendió por la hora en que me lo dijeron. Nosotros dimos cuenta casi a las 9:30 o 10:00 de la mañana y cayó como balde de agua fría, justamente saliendo del entrenamiento. Nos damos cuenta de eso y empezamos a trocar emocionalmente, nosotros a reordenar lo que se pueda venir, sin descuidar lo que estamos haciendo. Pero sí le puedo decir que a nivel de todo el Puerto ha sido una alegría que se dio ayer acá, porque ha sido una ilusión de este Puerto desde hace tres años.



Platense estuvo intentando ese tema también de los 12 clubes y ahora se da vía fallo del TAS.



Sí, la verdad que al final pues nosotros no es que estábamos esperando que nos señalaran a nosotros, pero gracias a Dios, por la simpatía, por su antigüedad, por la historia del equipo, pues era un candidato que todo mundo lo proponía y lo mencionaba. Pero sin embargo, pues Dios actuó en este momento y ha podido resolver este caso de hace varios años en buena hora.



Claro, profe, usted después de que me dice, Después que escuchó la noticia, ¿se comunicó con la directiva, le hablaron, se reunió, qué pasó?



Sí, inmediatamente tuvimos una comunicación donde empezamos a tocar los temas que más inciden y es cómo está el equipo, cuáles serían las incorporaciones. Habría que trastocar al plantel de que está actualmente, porque estamos claros que hay jugadores que están para primera división, son muchachos que nos vienen incursionando, incorporando y tratando de manejar dentro del proceso y ver las opciones que pudiéramos traer.



Desde ayer se empezó a manejar ese aspecto, ¿verdad? Y con lo demás no, porque el equipo trabajaba en una situación donde fuera muy mínimo los movimientos administrativos y deportivamente para poder entrar en primera división.



¿No lo tomaría por sorpresa con el plantel que tiene para jugar en Primera División?



Es una línea que estamos queriendo retomar, ¿verdad? Poder buscar y jugar con la necesidad del jugador, el hambre del jugador, a eso me refiero, y poder llevar esa línea, porque nuestro fútbol en muchas ocasiones ajusta el deseo de jugar, no tanto la condición, el buen jugador. Entonces creo que el jugador corajudo, es el que al final se impone en los partidos y a veces el talento queda a un lado, sin embargo no vamos a conocer, ¿verdad? Que esa combinación entre talento e intensidad es una combinación propicia para poder hacerle frente al torneo.



¿El tema de Álvaro Klusener se tendría que retomar el tema o no hay opción ya?



No, la verdad que no, ya lo de Álvaro yo le puedo decir que es un caso cerrado, ¿verdad? Yo ya no, ya las decisiones que ya estaban de los que ya hicieron ya están, ¿verdad? porque nosotros en esa misma posición tenemos el compromiso con los jugadores que ya están firmados.



¿Ya tiene puesto los ojos en quiénes serían los jugadores a reforzar su equipo?



Sí, sí, ya tenemos en cartera a los jugadores que pudieran llegar al equipo, ¿verdad? de manera prudente y responsable, obviaría el nombre en este momento, pero sí ya tenemos en lista a los jugadores que pudieran estar guiados.



¿Ya habló con ellos?



Con dos de ellos, de los tres que pueden llegar al equipo.



Profe, ¿En qué posiciones son los refuerzos?



Un central, un portero y un volante.



Tienen la ventaja de contar con un estadio listo para jugar en Primera División.

Seguro, y cabe mencionar que la municipalidad en este momento, ha hecho una inversión grande para poder reacondicionarlo. Ha hecho una remodelación en los camerinos, en la infraestructura, ¿verdad? Ya en ese techo y en el reacondicionamiento de los palcos, ¿verdad? y pues próximamente tendrían que acelerar ellos también con lo que es el alumbrado.



Profe, futbolísticamente ¿cómo visualizaría este torneo? ¿Con 11 o con 12 equipos?



Yo diría, así como está la situación, serían once equipos. Situación que no es nada desconocido ni nuevo, ¿verdad? porque ya en el 97 se dio un torneo con 11 equipos, no pasa nada, se puede, ¿verdad? Entonces yo creería que la Liga puede ir desarrollando con 11 o con los 12 equipos.



¿Sus planes ahora cambian que ya piensa en ser de Primera División?



Hoy le digo, en un 95% compenetrados en primera división, ¿verdad? Porque es una decisión legal lo que se dio. No da el margen de poder especular con eso ni negociar, ¿verdad? porque digo negociar es porque Platense esté en la posición que no cabe negociación de esto, hemos esperado hace varios tiempos. Digo eso porque formo parte de esta institución, mucho tiempo en poder tener esta resolución, volver a la primera división, y es el momento en que no vamos a estar dejando nosotros, es decir, un año más en liga de ascenso. Esto porque es un sueño de todo el platencismo.



La orden del TAS era que se retornara desde el torneo pasado.



Sí, por eso le digo, la verdad que se rumoraba eso, sin embargo no se tenía ninguna respuesta concreta o final. Pero en este momento sí hay un laudo por medio, o sea, ya es una respuesta final en la que la organización o los administradores de la liga deben saber que es una situación, como lo dice él mismo, del laudo, que es de acción inmediata.



Ahora viene el pronunciamiento de la junta directiva de Platense.

Sí, sí, estamos a la espera. Ya nosotros, de verdad que ha sido una noche, una mañana larga el día de ayer, una noche larga también, en la que hemos estado hasta las 10:00 de la noche, reajustando los aspectos para no ser sorprendidos.