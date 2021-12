‘Potro’ Gutiérrez: “Tenemos que fortalecernos en algunas posiciones para ganar un campeonato”

“Obviamente a nadie le gusta perder, ahorita es un sentimiento de amargura que tiene que ver con lo que pudo ser. No queda más que buscar el siguiente escalón que es ser campeón”, comenzó diciendo.

Raúl “Potro” Gutiérrez no piensa en abandonar el barco aurinegro. El entrenador mexicano habló con DIEZ después de perder la final ante el Olimpia del torneo Apertura-2022.

¿Qué faltó o qué dejó de hacer este Real España para no ganar el título?, se le consultó. “Dimos muchas ventajas en el primer partido, un 2-0 condiciona todo y aquí cuando tuvimos la oportunidad de acercamos, terminó en un contragolpe y nos mataron. No aprovechamos esos momentos importantes. Una final y un partido de alta competencia no te perdona eso”.

Cuando se le preguntó por su continuidad en la máquina fue claro al decir que desde antes estaban valorando su renovación. “Estamos en eso con míster Elías (Burbara), por lo menos un año más quedarme, vamos a ver cómo se desarrolla todo y así planificar el próximo año”.

Finalmente el timonel azteca del club subcampeón hondureño valoró ya a los posibles fichajes. “El equipo está para más cosas, tenemos que fortalecernos en algunas posiciones para estar a la altura y ganar un campeonato”.