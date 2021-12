Javier Portillo feliz por ser tetracampeón a los 40: “Póngame a un lado con Abreu y Buffon”

Javier Portillo es sinónimo de leyenda y los rugidos del león están marcados por el “pulgarcito”, quien ha estado presente en los dos tetracampeonatos que suma el Olimpia en la Liga Nacional.

Tras un largo recorrido por varios equipos en el país, el pequeño gigante de la banda izquierda logró coronarse campeón baja el mando de Pedro Troglio siendo pieza clave en el cuadro merengue y ahora se muestra muy agradecido.

“Gracias porque me dieron la oportunidad de regresar y les hemos cumplido, pero ya mañana esta afición está pidiendo el pentacampeonato y tenemos que prepararnos para eso”.

Portillo aprovechó el momento para desahogarse después de ciertas críticas que tuvo luego de ser separado del Vida de La Ceiba.

“Yo donde he estado he mantenido un buen nivel de juego y para eso el secreto es cuidarnos, no andar en fiestas. Me hicieron a un lado porque no salía a beber y a fiestas, pero el fútbol me ha dado demasiado y no me arrepiento, sino no estuviéramos hablando de un segundo tetracampeonato”.